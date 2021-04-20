В прокуратуре рассказали, сколько всего взяток было в Коми за 2020 год и сколько чиновники берут их в среднем.



Всего в 2020 году прокуратура Республики Коми выявила 38 преступлений, связанных со взяточничеством. Это на 58,7 процентов меньше, чем в 2019 году, когда выявили 92 подобных преступления.

В 2020 году пресечены следующие преступления:

Дача взятки - 13 (в 2019 году - 50);

Получение взятки - 10 (в 2019 году - 22);

Посредничество во взяточнистве - 5 (в 2019 году - 11);

Мелкое взяточничество (когда предмет взятки не превышает размера в 10 000 рублей) - 10 (в 2019 году -9);

Средний размер взятки по возбужденным уголовным делам в 2020 году снизился с 813 тысяч рублей до 459 тысячи рублей. При этом количество выявленных в 2020 году преступлений, предусмотренных статьей 204 УК РФ (дача либо получение коммерческого подкупа) по сравнению с 2019 году увеличилось втрое - с 9 до 27.

В прокуратуре отмечают, что по итогам первого квартала 2021 года в республике наблюдается рост зарегистрированных преступлений в сфере взяточничества. Правоохранительными органами установлено 47 таких преступлений (в первом квартале 2020 года - 22). Это свидетельствует о том, что борьба со взяточничеством в Коми по-прежнему остается актуальным направлением противодействия преступности.

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