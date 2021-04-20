Недавно два крупнейших агрегатора поездок «Яндекс.Такси» и «Везет» объединились. Однако российским таксистам это совсем не понравилось, они выступили категорично против этой сделки. Они заявили, что такое решение поможет создать «супермонополию». Портал PG11.ru узнал, как обстоят дела на рынке такси в Сыктывкаре.

В начале февраля «Яндекс.Такси» объявил о покупке за $178 млн call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт». Компании вели переговоры о слиянии несколько лет, однако сделку в предыдущих конфигурациях блокировала ФАС. Разрешение на новую сделку «Яндекс.Такси» не запрашивал, посчитав, что она «не подпадает под критерии сделок, требующих согласования». Об этом сообщает «РБК».

В своем письме глава профсоюза «Таксист» указывает, что сделка спровоцирует полное поглощение группы «Везёт». Он считает, что перевод водителей «Везёт» в приложение для получения заказов «Яндекс.Про» говорит о том, что группа «в скором времени откажется от поддержки своих приложений» и все водители будут обязаны пользоваться приложением «Яндекса».

- Объединение двух крупных компаний на рынке приведет к созданию супермонополии, которая резко негативно повлияет на положение перевозчиков и водителей такси. В отсутствие других значимых агрегаторов такси во многих регионах России «Яндекс.Такси» будет диктовать свои правила: увеличивать комиссию, ужесточать требования к перевозчикам, необоснованно отключать водителей такси от сервиса, лишая их возможности зарабатывать», — перечисляет возможные угрозы Щербинин.

По его прогнозу, это приведет к падению доходов перевозчиков и водителей такси, ухудшению условий их работы, росту безработицы и социальных конфликтов.

Администратор сообщества водителей такси в Сыктывкаре Вадим Патрин заявил, что в Сыктывкаре в забастовке никто не участвует, потому что никто не видит в этом смысла.

- На рынке все как всегда: сезонное затишье с редкими вспышками спроса. Днем в будни цены стабильно на минимуме, так как большинство таксистов работают на так называемый «гарантированный заработок» по «Яндексу» (компания доплачивает водителю, чтобы общая сумма выручки составляла 4,5 тысячи рублей «грязными» за 40 выполненных заказов), в том числе и присоединившиеся к ним водители «Везет», - рассказал сыктывкарец.

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