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На станции Шиес высадят почти 40 тысяч сосен

На станции Шиес высадят почти 40 тысяч сосен

20 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
На станции Шиес высадят почти 40 тысяч сосен Фото: «ВКонтакте» / Станция Шиес до начала строительства полигона
Все ранее установленные строения, которые были на месте рекультивации, демонтированы

Подрядчиком уже заключен договор на покупку посадочного материла. Ход рекультивации площадки, где ранее планировалось создать полигон для размещения ТКО, на оперативном совещании в правительстве Архангельской области под председательством главы региона Александра Цыбульского.

Как доложил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко, все ранее установленные строения, которые были на месте рекультивации, на данный момент удалены.

— На площадке остались две единицы техники – экскаватор и манипулятор, необходимые для планировки участка. Подрядчиком – ООО «Технопарк» – заключен договор о поставке 37,5 тысячи сеянцев. Как только позволит погода, специалисты приступят к их посадке, – рассказал Евгений Автушенко.

К слову, об экологии. Недавно в Коми обнаружили разлив нефти. Сообщение о ЧП распространили в социальных сетях и региональных СМИ. В нём говорилось, что рыбаки обнаружили маслянистые пятна, которые были видны под тающим снегом, в промоинах и простирались на несколько километров.

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Экология

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