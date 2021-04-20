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«Бичпакеты-убийцы»: чем опасна еда быстрого приготовления

«Бичпакеты-убийцы»: чем опасна еда быстрого приготовления

20 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
«Бичпакеты-убийцы»: чем опасна еда быстрого приготовления pixabay.com
Употребление такой пищи чревато

Каждый слышал, что еда быстрого приготовления, вроде лапши, едва ли полезна для организма, но почему? О том, чем опасно такое питание, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко, передают «Известия» со ссылкой на портал «Правда.Ру».

По словам специалиста, такая пища содержит желатиноподобные ингредиенты, которые быстро разбухают. Из-за этого происходит насыщение организма. Мойсенко отметила, что в такой еде нет жиров, белков и углеводов, все это замещается глютеносодержащими компонентами с добавлением усилителей вкуса, Е-добавок и цвета.

Диетолог подчеркнула, что не существует здоровой пищи быстрого приготовления. Употребление такой еды чревато тем, что человек не получает достаточного количества жиров, белков, витаминов, минералов, углеводов, антиоксидантов, необходимых для организма.

- Пища быстрого приготовления просто дает человеку ощущение сытости, при этом его клетки голодают. Если клетки голодают, то не будет вырабатываться достаточное количество энергии. Тогда человек начинает жаловаться на слабость, отсутствие жизненных сил, плохой сон. Все это негативно сказывает на общем самочувствии, — заключила диетолог.

В этот же день врач-эндокринолог Екатерина Иванникова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о вреде лапши быстрого приготовления. По словам специалиста, усилители вкуса, присутствующие в составе добавок к этому блюду, вредят здоровью организма. Если часто питаться такой лапшой, человек попадет в группу риска из-за дефицита белка.

Диетолог добавила, что можно есть лапшу быстрого приготовления в небольшом количестве, но обязательно нужно исключить усилители вкуса.

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Еда Здоровье

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