19 апреля в Сыктывкаре прошла фотовыставка сыктывкарского фотографа Марии Шумейко, где она рассказала о своем путешествии на Байкал, поделилась интересным опытом и опасностями этого легендарного озера. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

В России при поддержке Росмолодежи ежегодно проходить конкурс, в котором участвуют талантливые фотографы со всей страны. В 2021 году с 16 по 19 февраля призерам предлагали отправиться на Байкал.

- Я очень сомневалась, подавать заявку или нет. Потому что на предыдущий конкурс от «Маршрута России» я не прошла, заявку даже не рассмотрели. И думала: если сейчас не пройду отбор, то расстроюсь. Но я решила, что лучше что-то делать, - рассказала Мария.

В последний момент с сыктывкарским фотографом связались и сказали, что она прошла отбор и ее

готовы взять в экспедицию. Однако бюджет у мероприятия урезали. Марию это не остановило и она все же решилась побывать на этом легендарном озере.

Экспедиция длилась три дня. Мария рассказала, что во время этого поняла, насколько Байкал опасное место. Там «ходит» и трескается лед, а без специального транспорта можно спокойно провалиться в озеро. На одной из фотографий кто-то запечатлел, как машина «упала» под лед. По словам Марии, каждый день под лед уходят примерно две машины.

Но все опасности перекрыла красота природы. В особенности фотограф выделила сам лед, который в разных частях озера выглядит абсолютно по-разному.

На Байкале очень сильный ветер и очень холодно. Мария посоветовала брать специальную одежду, обувь на толстой подошве (потому что оосновной холод идет снизу) и пауэрбанки - без всего этого на озере придется довольно тяжко.

На выставке каждый желающий мог взять себе открытки с фотографиями всех фотографов, которые участововали в экспедиции. Люди с большим интересом изучали работы, а некоторые даже отметили, что с удовольствием посетили бы это озеро сами.

В конце выставки член Союза фотохудожников России Марк Оникул подарили Марии фотографию Байкала, которую сделали из армейского поезда несколько десятков лет назад.

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