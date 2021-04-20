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Выяснилось, когда в Сыктывкаре начнут продавать социальные проездные на май

Выяснилось, когда в Сыктывкаре начнут продавать социальные проездные на май

20 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Выяснилось, когда в Сыктывкаре начнут продавать социальные проездные на май Фото из архива PG11.ru
Пункт работает только в последние дни месяца

В нашу редакцию поступали жалобы, что сейчас нельзя купить дачные проездные билеты на май. Портал PG11.ru узнал, когда их начнут продавать и как сейчас работают пункты выдачи. 

Мы связались с пунктом выдачи проездных билетов, который располагается по адресу Орджоникидзе, 50. Там рассказали, что продажи проездных на май начнутся с 26 апреля по 15 мая 2021 года включительно. Как отметил представитель пункта, они работают только в последние дни месяца, так как спрос на билеты не такой большой.

Также они регулярно вывешивают график выдачи билетов на самом пункте, а также публикуется на сайте учреждения и в группе «ВКонтакте». Уточнить график работы организации и информацию о проездных можно по телефону +7 (8212) 30‒48‒17.

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Общественный транспорт

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