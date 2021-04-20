В Сыктывкаре затушили Вечный огонь

20 апреля в Сыктывкаре потух Вечный огонь, его огородили баннерами с объяснениями, в чем причина. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

На баннерах вокруг потухшего Вечного огня написано, что сейчас проводится техническое обслуживание объекта. Рабочие проводят такую профилактику каждый год перед 9 Мая. Пока неизвестно, как скоро огонь зажгут обратно.

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