В Сыктывкаре затушили Вечный огонь

Пока неизвестно, как скоро его зажгут снова
В Сыктывкаре затушили Вечный огонь20 апреля 2021
Владислав Гусельников / PG11.ru / Техническое обслуживание Вечного огня
20 апреля в Сыктывкаре потух Вечный огонь, его огородили баннерами с объяснениями, в чем причина. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.
На баннерах вокруг потухшего Вечного огня написано, что сейчас проводится техническое обслуживание объекта. Рабочие проводят такую профилактику каждый год перед 9 Мая. Пока неизвестно, как скоро огонь зажгут обратно.
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20 апреля 2021, 10:33
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