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Тест по истории Сыктывкара. Сможете ли вы ответить на все 10 вопросов?19 апреля 2021
oldsyktyvkar.ru
18 апреля в мире отмечался Международный день памятников и исторических мест. В честь этой даты «Про Город» решил узнать, насколько хорошо сыктывкарцы знают свой родной город. Для этого мы подготовили тест на 10 вопросов.
Сможете ответить на все? Пройдите тест и делитесь результатом в комментариях!
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19 апреля 2021, 20:50
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