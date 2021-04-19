18 апреля в мире отмечался Международный день памятников и исторических мест. В честь этой даты «Про Город» решил узнать, насколько хорошо сыктывкарцы знают свой родной город. Для этого мы подготовили тест на 10 вопросов.

Сможете ответить на все? Пройдите тест и делитесь результатом в комментариях!

Внимание! Для правильного отображения теста отключите блокировщик рекламы.