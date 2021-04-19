Сыктывкар в деталях: история знаменитого дворца пионеров

Вот уже несколько десятилетий это здание собирает огромное количество талантливых и заинтересованных ребят. Однако если сейчас его подопечные могут выбрать увлекательный кружок из огромного списка, то раньше выбор был весьма ограничен.

Наверное, вы уже догадались, что сегодня в рубрике «Сыктывкар в деталях» мы будем говорить о сыктывкарском Дворце пионеров.

История пионерского движения в столице Коми берет свое начало очень и очень давно. Юные активисты несколько раз меняли место своего штаба. Последним стало здание по улице Орджоникидзе, которое существует и функционирует до сих пор.

Его построили в 1956 году по проекту Ф.А.Тентюковой, одного из лучших архитекторов того времени. Также здание украшено барельефами скульптора В.Н.Мамченко, которые показывают сцены из жизни пионеров. Они расположены над окнами второго этажа. Изображения пионеров есть и у входа в здание. Там можно увидеть статуи мальчика и девочки.

Фото Саврасовой Н.Л.

Стоит отметить, что на стадии проектирования Дворца пионеров у создателей были более амбициозные планы. Так, помимо скульптур и ваз, рядом со входом должен был появиться сад с низким ограждением. Однако воплотить в реальность эту задумку не удалось.

Это здание стало первым дворцом в Сыктывкаре. Там проходили встречи, давались клятвы, повязывались красные галстуки, читались свежие номера известных журналов, представленных в библиотеке.

До того, как был построен Дворец, с 1937 по 1956 годы, пионеры размещались в здании на углу улицы Куратова. «Старый» дворец пионеров уже давно снесен, а «новый» - известный в городе центр творчества, где проходят занятия для школьников.

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