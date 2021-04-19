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Новые протесты в Сыктывкаре: почему, зачем и что об этом думают общественники

Новые протесты в Сыктывкаре: почему, зачем и что об этом думают общественники

19 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Новые протесты в Сыктывкаре: почему, зачем и что об этом думают общественники Фото из архива PG11.ru
Эксперты расценивают событие как финальную битву между добром и нейтралитетом

В Сети начала появляться информация о том, что в России готовится новая волна протестов, связанная с осуждением Алексея Навального. Портал PG11.ru узнал, за конкретно будет проходить митинг и что об этом думают местные общественники.

Почему сейчас?

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК). Об этом сообщает «РБК». 

Как говорится в документе, столичная прокуратура провела проверку указанных организаций и пришла к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

В надзорном ведомстве утверждают, что ФБК, штабы Навального и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

- Это (признание организаций экстремистскими) откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник. Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов (официальной работы, вбелую, с уплатой всех налогов!) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае, — говорится в заявлении Ивана Жданова и руководителя штабов Навального Леонида Волкова, опубликованном в Telegram-канале «Команда Навального».

Они связали преследование с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму.

После этого ФБК выпустил видеоролик, в котором сотрудники фонда призывают всех жителей России выйти на центральные площади города.

- Это финальная битва между добром и нейтралитетом. Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в этот день, - сообщают в своем видеообращении Иван Жданов и Леонид Волков. 

Что думают об этом сыктывкарские общественники?

Алексей Бешкарев, преподаватель журналистики СГУ

Признание ФБК экстремистской организацией просто подтверждает то, что власть всё увереннее идет по пути репрессий в стремлении защищать свой основанный на коррупции порядок. Протест - естественная реакция на происходящее. Другое дело, что в нашей культуре не принято «высовываться», «быть против, когда все за», политическая активность обычно воспринимается с подозрением. Как и в предыдущих комментариях, повторю, что, на мой взгляд, протест вполне понятен, но вряд ли будет иметь широкую поддержку и заметный эффект. По крайней мере пока.

Дмитрий Махов, глава сыктывкарского отделения «Городские проекты»

Если ФБК признают экстремистской организацией, то сотни тысяч людей могут получить реальные сроки. Недопустимо то, что человека могут посадить, побить, а то и убить за иные политические взгляды и мысли. В России давно уже идет дискриминация, точнее геноцид, устраняют всех неугодных свободомыслящих. 

Насчет протестов - это действительно будет битва между добром и нейтралитетом. Очень легко снять с себя ответственность и сказать «Я не увлекаюсь политикой». Однако, общественно-политические вопросы находятся везде - от цен в магазине до того что можно смотреть, а что нельзя и какой в городе общественный транспорт и строительство парковки вместо зеленой зоны.

Сергей Морохин, журналист

- Перед осенними выборами в Госдуму РФ власть жёстко зачищает всю протестную поляну. Правоохранители будут действовать по уже отработанной схеме – в стране ковид, потому собираться нельзя, всех в кутузку с последующими штрафами. Понятно, что по этой причине много народу не выйдет на улицы. 

Что касается ФБК, то действия властей также вполне предсказуемы. Когда в стране через СМИ по копейке собирают средства для помощи больным детям, а тут кто-то осмеливается показывать чью-то роскошную жизнь не по средствам. Кто такое стерпит? Потом надо понимать, что при компрадорской буржуазии демократические институты не развиваются, не надо питать иллюзий о светлом будущем. Судя по тому, чем пичкают обывателей госпропагандисты, мы живём прошлым. В нём наша сила.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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