В Сети начала появляться информация о том, что в России готовится новая волна протестов, связанная с осуждением Алексея Навального. Портал PG11.ru узнал, за конкретно будет проходить митинг и что об этом думают местные общественники.

Почему сейчас?

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК). Об этом сообщает «РБК».

Как говорится в документе, столичная прокуратура провела проверку указанных организаций и пришла к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

В надзорном ведомстве утверждают, что ФБК, штабы Навального и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

- Это (признание организаций экстремистскими) откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник. Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов (официальной работы, вбелую, с уплатой всех налогов!) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае, — говорится в заявлении Ивана Жданова и руководителя штабов Навального Леонида Волкова, опубликованном в Telegram-канале «Команда Навального».

Они связали преследование с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму.

После этого ФБК выпустил видеоролик, в котором сотрудники фонда призывают всех жителей России выйти на центральные площади города.

- Это финальная битва между добром и нейтралитетом. Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в этот день, - сообщают в своем видеообращении Иван Жданов и Леонид Волков.

Что думают об этом сыктывкарские общественники?

Алексей Бешкарев, преподаватель журналистики СГУ

- Признание ФБК экстремистской организацией просто подтверждает то, что власть всё увереннее идет по пути репрессий в стремлении защищать свой основанный на коррупции порядок. Протест - естественная реакция на происходящее. Другое дело, что в нашей культуре не принято «высовываться», «быть против, когда все за», политическая активность обычно воспринимается с подозрением. Как и в предыдущих комментариях, повторю, что, на мой взгляд, протест вполне понятен, но вряд ли будет иметь широкую поддержку и заметный эффект. По крайней мере пока.

Дмитрий Махов, глава сыктывкарского отделения «Городские проекты»

- Если ФБК признают экстремистской организацией, то сотни тысяч людей могут получить реальные сроки. Недопустимо то, что человека могут посадить, побить, а то и убить за иные политические взгляды и мысли. В России давно уже идет дискриминация, точнее геноцид, устраняют всех неугодных свободомыслящих. Насчет протестов - это действительно будет битва между добром и нейтралитетом. Очень легко снять с себя ответственность и сказать «Я не увлекаюсь политикой». Однако, общественно-политические вопросы находятся везде - от цен в магазине до того что можно смотреть, а что нельзя и какой в городе общественный транспорт и строительство парковки вместо зеленой зоны.

Сергей Морохин, журналист

- Перед осенними выборами в Госдуму РФ власть жёстко зачищает всю протестную поляну. Правоохранители будут действовать по уже отработанной схеме – в стране ковид, потому собираться нельзя, всех в кутузку с последующими штрафами. Понятно, что по этой причине много народу не выйдет на улицы. Что касается ФБК, то действия властей также вполне предсказуемы. Когда в стране через СМИ по копейке собирают средства для помощи больным детям, а тут кто-то осмеливается показывать чью-то роскошную жизнь не по средствам. Кто такое стерпит? Потом надо понимать, что при компрадорской буржуазии демократические институты не развиваются, не надо питать иллюзий о светлом будущем. Судя по тому, чем пичкают обывателей госпропагандисты, мы живём прошлым. В нём наша сила.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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