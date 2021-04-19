Не все полезно: врач-диетолог рассказала, как не переборщить с орехами

Не все полезно: врач-диетолог рассказала, как не переборщить с орехами19 апреля 2021
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Грецкого ореха рекомендуется употреблять пять—шесть половинок от ядра в сутки
В сутки следует потреблять не более 60 граммов орехов, об этом «АиФ» рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова, передает РИА Новости.
Как пояснила эксперт, норма – 30-50 граммов орехов, а больше 60 граммов – «лишние калории».
- Сто граммов ореха – это 500–600 килокалорий, (также. - прим. ред.) возможно, неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, - предупредила она.
По ее словам, грецкого ореха рекомендуется употреблять пять—шесть половинок от ядра в сутки, миндаля или фундука – 10–12 штук, кедровых орешков – столовую ложку с горкой.
Как отметила Денисова, орехи, несмотря на наличие жиров, способны снижать уровень «плохого» холестерина. Так, исследователи из многих стран подтвердили факт, что регулярное употребление орехов людьми в 60–70 лет достоверно снижает риск возникновения атеросклероза, других сердечных заболеваний.
При этом лидер по содержанию омега-3, которая считается самой полезной для сердца и сосудов, – грецкий орех.
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19 апреля 2021, 13:46
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