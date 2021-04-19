Канарейки, гуси и неразлучники: топ 5 самых дорогих птиц, которых можно купить в Сыктывкаре

Канарейки, гуси и неразлучники: топ 5 самых дорогих птиц, которых можно купить в Сыктывкаре19 апреля 2021
avito.ru
Свежая подборка объявлений о продаже домашних питомцев
Кто-то любит кошек, кто-то собак. Есть те, кто предпочитает экзотические варианты. Сейчас существует огромный выбор домашних питомцев под самые любые интересы и запросы. И птицы среди них пользуются особой популярность.
Портал PG11.ru нашел объявления о продаже пернатых в Сыктывкаре с самыми высокими ценами.
Попугай корелла, птенец, 6 500 рублей
Птенцы вылупились в конце декабря и уже готовы к продаже. По словам продавца, сейчас малышей особенно легко приручать к рукам, так как у них самый подходящий для этого возраст.
Кобальтовые неразлучники, 6 500 рублей
Пару масковых неразлучников продают вместе с клеткой. Птицам 2 года и они имеют синий окрас. Продавец отмечает, что возможна доставка в другие города республики за его счет.
Попугай, 5 000 рублей
Хозяин выставил на продажу пару волнистых попугаев. Птицам полтора года и их продают вместе, так как пара уже сформирована и у них было потомство. Вместе с птицами вы получите клетку и гнездо.
Канарейки, 2 000 рублей
На продажу в Сыктывкаре выставлены канарейки. Продавец оказался немногословен и о своих питомцах почти ничего не рассказал. Эти симпатичные птички в наше время пользуются особой популярностью.
Гусь, 1 300 рублей
Величественную и умную домашнюю птицу можно купить всего за 1300 рублей. Продавец отмечает, что все гуси, выставленные на продажу, молодые. Сколько именно птиц можно приобрести, не уточняется.
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19 апреля 2021, 12:30
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