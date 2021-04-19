17 апреля в Сыктывкаре прошли дилетантские чтения в «Револьт-центре» с известным российским политологом Екатериной Шульман. Журналист портала PG11.ru побывал на мероприятии.

Екатерина Шульман – популярный российский политолог, публицист, блогер, радиоведущая, повествующая о собственных взглядах на происходящее в стране и мире, без нагромождения сложных терминов, доступным, простым языком, что, несомненно, вызывает интерес со стороны общества.

Политолог отметила, что очень рада вернуться в Сыктывкар. Ранее она неоднократно посещала столицу Коми и участововала в «дилетантских чтениях».

- Концепция таких мероприятий не в том, что перед вами выступают историки или специалисты в той области, о которой идет речь. Ценность дилетантского взгляда на какую-либо проблему тоже важна, - рассказала Екатерина Шульман.

Мероприятие проводилось на тему «Выборы и сословное самоуправие: права и вольности до первых дум». Политолог рассказывала о том, насколько разными были традиции проведения выборов в исторической России.

- Существует миф о том, что до первых государственных дум в России никто никого не выбирал. Однако это не так. Просто выборы тогда были исключительно «сословнические», - поделилась политолог.

Как отметила Екатерина Шульман, большинство россиян знают историю своей страны из художественной литературы, а реальность там зачастую искажается. Политолог сравнила известные произведения российских классиков и рассказала о том, какие «вольности» присутствовали в выборах исторической России.

К примеру, политолог отметила, что российское местничество - довольно сложная тема, о которой есть мало исторических источников. Повествование началось с рассказа о боярской думе, в которую входили по праву рождения. Она являлась не столько законодательным органом, сколько консультативным. Екатерина Шульман отметила, что древняя боярская дума - помесь будущего российского сената и британской палаты пэров.

Несмотря на относительно дорогой билет на мероприятие (1500 рублей) на выступление Екатерины Шульман пришло довольно много людей. Сотрудники «Револьта» старались соблюсти все меры безопасности, на входе измеряли температуру, обрабатывали руки санитайзером. Почти все зрители сидели в масках.

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