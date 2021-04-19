В МВД объяснили, в чем отличие электронного паспорта от обычного

Основное отличие электронных паспортов от обычных - формат изготовления, при этом они будут содержать отпечатки двух пальцев рук, сообщили в МВД.

- Основное отличие ПЭН (пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации - ред.) от действующего «бумажного» - формат изготовления в виде пластиковой карты, - говорится в ответе ведомства на запрос.

В МВД также уточнили, в паспортах будут содержаться персональные и биометрические данные его владельца.

- В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук, - рассказали в ведомстве.

В МВД пояснили, что кроме отпечатков по желанию владельца паспорта будут содержать электронную подпись. В Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах - по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее, чем с июля 2023 года.

Выдавать их будут по желанию граждан, начиная с 14-летнего возраста. На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов, пишет РИА Новости.

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