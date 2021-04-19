Эксперт назвал прическу, которая разрушает волосы

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов рассказал, что самой вредной прической для волос является начес.

- Мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем, это вредно, — приводит его слова радио Sputnik в воскресенье, 18 апреля.

Также Абрамов отметил, что на состояние и здоровье волос не влияет и их длина. Например, когда волосы начинают редеть, некоторые думают, что их надо укорачивать, так как они «очень тяжелые». Это является ошибкой, так как волосы любой длины «удерживаются».

Врач посоветовал обращать внимание на то, как часто возникает необходимость в мытье волос, а также на ширину пробора — чем она больше, тем скорее нужно обратиться к специалисту.

Людям с жирными волосами не следует злоупотреблять шампунем, так как он провоцирует выработку еще большего количества секрета. Средство для мытья головы должно быть нейтральным, заключил Абрамов, пишут «Известия».

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