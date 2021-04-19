Жители Коми о «кирпичном» ремонте дорог: «Хоть так, и то спасибо»19 апреля 2021
Жесть Коми
Горожане высказались со снисхождением и долей иронии
В Ухте заметили хорошо всем известный метод ремонта дорог при помощи кирпича. Мера, как утверждает автор поста, временная, однако все мы знаем, что время - понятие относительное.
А тем временем горожане реагируют на укладку кирпича в ямы в сети. Как ни странно, большинство отнеслись к увиденному не только с сарказмом или долей иронии, но и со снисхождением. Вместо резких высказываний, горожане с пониманием отмечают, что даже такой ремонт лучше, чем ямы:
- Нет более постоянного, чем временное, - Виктор Берсенёв
- Лучше так, чем никак, - Коба Аркания
- Пусть хоть так, чем никак, лучше пусть кирпич, чем ямы такие, - Андрей Лобанов
- Хоть так и то спасибо, с колёсами будут Алекса Сивкова
Впрочем, многие высказались весьма колко или вовсе возмущенно:
- Нормально, едете по дороге, а как будто по Красной площади, - Николай Матрунич
- Это прекрасно что и до Ухты дошли нанотехнологии, - Станислав Удоратин
- Ужас за что платим налоги не понимаю, - Виталий Спиричев
- Непонятно, почему красный кирпич, он же от сырости быстро раскрошится, белый прочнее, - Любовь Артеева
- Если дороги будут в порядке, сколько «кормушек» исчезнет? Город нефти и газа ,вопросов больше нет, - Владимир Черный
- У кого-то печку разобрали, наверное, на латание дорог. Наша сильная и самая щедрая страна, - Елена Кольм
- На «Вечернем Урганте» все поржём, - Макс Олейник
- Две страны рядом, Россия и Москва, а такие разные, - Алик Маликов
- Возвращаемся к мостовым. Скоро на повозки с лошадьми пересядем, - Сергей Андросов
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19 апреля 2021, 09:00
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