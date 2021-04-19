Жители Коми о «кирпичном» ремонте дорог: «Хоть так, и то спасибо»

В Ухте заметили хорошо всем известный метод ремонта дорог при помощи кирпича. Мера, как утверждает автор поста, временная, однако все мы знаем, что время - понятие относительное.

А тем временем горожане реагируют на укладку кирпича в ямы в сети. Как ни странно, большинство отнеслись к увиденному не только с сарказмом или долей иронии, но и со снисхождением. Вместо резких высказываний, горожане с пониманием отмечают, что даже такой ремонт лучше, чем ямы:

- Нет более постоянного, чем временное, - Виктор Берсенёв

- Лучше так, чем никак, - Коба Аркания

- Пусть хоть так, чем никак, лучше пусть кирпич, чем ямы такие, - Андрей Лобанов

- Хоть так и то спасибо, с колёсами будут Алекса Сивкова

Впрочем, многие высказались весьма колко или вовсе возмущенно:

- Нормально, едете по дороге, а как будто по Красной площади, - Николай Матрунич

- Это прекрасно что и до Ухты дошли нанотехнологии, - Станислав Удоратин

- Ужас за что платим налоги не понимаю, - Виталий Спиричев

- Непонятно, почему красный кирпич, он же от сырости быстро раскрошится, белый прочнее, - Любовь Артеева

- Если дороги будут в порядке, сколько «кормушек» исчезнет? Город нефти и газа ,вопросов больше нет, - Владимир Черный

- У кого-то печку разобрали, наверное, на латание дорог. Наша сильная и самая щедрая страна, - Елена Кольм

- На «Вечернем Урганте» все поржём, - Макс Олейник

- Две страны рядом, Россия и Москва, а такие разные, - Алик Маликов

- Возвращаемся к мостовым. Скоро на повозки с лошадьми пересядем, - Сергей Андросов

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