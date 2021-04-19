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Электросамокаты в Росси предложили приравнять к мопедам

Электросамокаты в Росси предложили приравнять к мопедам

19 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Электросамокаты в Росси предложили приравнять к мопедам pixabay.com
Эти предложения были выработаны совместно с общественниками, экспертами и юристами

Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) предлагает в правилах дорожного движения (ПДД) приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты. Круглый стол в ОП по этому вопросу планируется провести 19 апреля.

- Предлагается приравнять к мопедам велосипеды и средства индивидуальной мобильности, оснащенные электродвигателем (электродвигателями), за исключением средств индивидуальной мобильности с гироскопической стабилизацией, - говорится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.

Комиссия предлагает ввести в ПДД новый термин «средство индивидуальной мобильности», под которым будет пониматься транспортное средство, «имеющее одно или несколько колес (роликов), приводящееся в движение мускульной энергией лица, находящегося на нем, или имеющие систему гироскопической стабилизации». Такими средствами являются роликовые коньки, самокаты, скейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие.

Также в комиссии предлагают разрешить движение мопедов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности с электродвигателями по краю проезжей части дороги или обочине только под управлением лиц старше 16 лет.

Кроме того, в комиссии ОП предлагают запретить управлять перечисленными средствами передвижения пьяным людям, находящимся под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а также тем, кто настолько плохо себя чувствует или так утомлен, что может угрожать безопасности движения.

По словам зампредседателя комиссии ОП Александра Холодова, эти предложения были выработаны совместно с общественниками, экспертами и юристами.

- На круглом столе 19 апреля мы презентуем наше видение необходимых изменений. По итогам мероприятия мы сформируем документ, который будет открыт для широкого общественного обсуждения. Это очень смелая и новая концепция, которая требует мнения общественности и обратной связи граждан, - отметил Холодов.

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