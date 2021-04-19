18 апреля в Сыктывдинском районе не стало отрезка дороги к деревне Шыладор. Обвал случился ночь, всего в километре от села Ипатово, пишет БНК. На снимках видно, что проехать теперь, мягко гворя, проблематично. Асфальт просто смыло, а вместо него образовалась огромная яма. Впрочем, в ГУ МЧС заявили, что на место происшествия выехали дорожные службы, представители администрации Сыктывдинского района. Были установлены предупреждающие знаки, руководством муниципалитета решается вопрос о проведении восстановительно-ремонтных работ.

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