Руководством муниципалитета решается вопрос о проведении восстановительно-ремонтных работ
В коми поселке смыло дорогу (фото)19 апреля 2021
Фото очевидца / БНК
18 апреля в Сыктывдинском районе не стало отрезка дороги к деревне Шыладор. Обвал случился ночь, всего в километре от села Ипатово, пишет БНК.На снимках видно, что проехать теперь, мягко гворя, проблематично. Асфальт просто смыло, а вместо него образовалась огромная яма. Впрочем, в ГУ МЧС заявили, что на место происшествия выехали дорожные службы, представители администрации Сыктывдинского района. Были установлены предупреждающие знаки, руководством муниципалитета решается вопрос о проведении восстановительно-ремонтных работ.
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19 апреля 2021, 08:30
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