Контрольный: россиян из Турции будут дважды проверять на COVID-19

Возвращающимся с отдыха российским туристам придется сдавать еще один тест на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Надзорное ведомство предложило внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Согласно новым правилам, все граждане РФ, которые вернутся из Турции и Танзании до 1 мая 2021 года, в течение пяти дней должны будут сдать второй ПЦР-тест на COVID-19 и повторно заполнить форму на сайте госуслуг. Подчеркивается, что новые требования не распространяются на членов экипажей самолетов.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля изменились правила въезда для возвращающихся в страну туристов. Теперь тест на COVID-19 должны сдавать все путешественники, а не только те, кто прибывает в страну на самолете. Кроме того, все вернувшиеся из-за рубежа должны находиться дома до получения результатов лабораторного исследования.

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