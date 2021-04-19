@vladmakeenkov

- Ночь с 16 на 17 апреля порадовала сильным северным сиянием, которое я ждал всю зиму. На протяжении нескольких месяцев я пытался поймать птицу севера во всей её красе, но каждый раз либо погода не давала увидеть столь прекрасное явление, либо прогноз северного сияния ошибался, хотя он и не обещает быть точным. Ведь северное сияние такое явление, которое может быть, а может и не быть, вопреки всем прогнозам и погодным условиям. Поэтому каждый раз, когда я иду или еду его фотографировать, то ни на что не рассчитываю. Но в этот раз мои ожидания оправдались и узнал я о нём совершенно случайно, когда вечером позвонил друг и сказал, что сделал фотографию северного сияния у себя во дворе. Я посмотрел прогноз и правда, с 00:00 до 3:00 стояло северное сияние 5 баллов. И я решил сходить в парк: вдруг получится его увидеть и снять. И не зря. Когда я пришёл, то сразу же увидел зелёную полосу, тянущуюся от одного берега реки, до другого. Достал фотоаппарат, сделал пробный снимок и понял, что сегодня мне повезло. Меня переполняли эмоции от увиденного. Оно крутилось, светилось, играло разными оттенками зелёного и иногда даже появлялись фиолетовые полосы. В общем было просто удивительно наблюдать и фотографировать это природное явление на протяжении 2 часов!