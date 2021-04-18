Фото дня в Сыктывкаре: маленькие предвестники лета

— Когда я была маленькой, каждую весну мы с мамой ходили смотреть эти цветы. Возле бывшего магазина «Ярославна». Я шла по маленьким бордюрчикам, похожим на белые мраморные квадратики, а мама держала меня за руку. Так я была гораздо выше - так мне тогда казалось. Сначала туда идём посмотрим, потом назад. Мы жили рядом, так что часто ходили по этому маршруту. И вот прошло уже 30 лет с тех пор, мамы нет, камушков этих тоже нет, я сто раз забыла про эти цветы и вообще много про что — так мне казалось. Но увидела их и всё вспомнилось. Вернулась назад посмотреть, хоть было и не по пути. Встала такая посреди газона и стою. Смотрю. Как в детстве.