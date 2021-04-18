Загадочные вспышки в небе Печоры напугали жителей города

Житель Печоры запечатлел на видеорегистратор необычное явление, похожее на вспышки молнии в грозу. Об этом сообщает пост в группе «Жесть Коми».

На записи видно, что видео снято 17 апреля около двух часов ночи.

В комментариях люди оживленно обсуждают странные вспышки.

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А как вы думаете, что это такое? Делитесь размышлениями в комментариях!