Загадочные вспышки в небе Печоры напугали жителей города

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Загадочные вспышки в небе Печоры напугали жителей города18 апреля 2021
Скриншот с видео из группы «Жесть Коми»
Житель Печоры запечатлел на видеорегистратор необычное явление, похожее на вспышки молнии в грозу. Об этом сообщает пост в группе «Жесть Коми».
На записи видно, что видео снято 17 апреля около двух часов ночи.
В комментариях люди оживленно обсуждают странные вспышки.
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18 апреля 2021, 17:00
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