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Сыктывкарцы заметили детей, которые сидели на крыше многоэтажки в центре города

Сыктывкарцы заметили детей, которые сидели на крыше многоэтажки в центре города

18 апреля 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 12+
Сыктывкарцы заметили детей, которые сидели на крыше многоэтажки в центре города Фото очевидца для PG11.ru / Сыктывкарцы заметили детей, которые сидели на крыше многоэтажки в центре города
Как они смогли туда попасть, пока неизвестно

17 апреля группа подростков решила провести время на крыше одной из многоэтажек города. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы. 

Сыктывкарка рассказала, что дети сидели на крыше здания бывшей гостиницы «Центральная» 17 апреля около 17.00. Женщина не знает, как часто они там оказываются, и не смогла разобрать, чем они там занимались. Судя по фото, ребята просто решили позагорать и вглянуть на город с высоты. 

Однако почему выход на крышу оказался открыт? Как часто подростки выбираются на крышу этого здания? Кто ответственен за это? Портал PG11.ru постарается разобраться в этом вопросе.

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Очевидец получет гонорар в размере 200 рублей за сообщение и фото. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

Комментарии 1

3 часа назад Ахаха
«Женщина не знает и не смогла разобрать», зато четко знает, что за такую фигню можно срубить 200 рублей, тем самым заработав на полторашку. Молодец, честно заработала.
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