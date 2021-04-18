Сыктывкарцы заметили детей, которые сидели на крыше многоэтажки в центре города

17 апреля группа подростков решила провести время на крыше одной из многоэтажек города. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

Сыктывкарка рассказала, что дети сидели на крыше здания бывшей гостиницы «Центральная» 17 апреля около 17.00. Женщина не знает, как часто они там оказываются, и не смогла разобрать, чем они там занимались. Судя по фото, ребята просто решили позагорать и вглянуть на город с высоты.

Однако почему выход на крышу оказался открыт? Как часто подростки выбираются на крышу этого здания? Кто ответственен за это? Портал PG11.ru постарается разобраться в этом вопросе.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram