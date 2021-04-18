После подвижек льда начался ледоход на р. Вычегда у с. М. Слуда, на р. Локчим у с. Лопыдино и на р. Сысола у с. Палауз, сообщает Коми ЦГМС.

Начались подвижки льда на р. Вычегда у с. Сторожевск и у г. Сыктывкар, на р. Вымь и в нижнем течении р. Вашка. Сохраняется ледоход различной интенсивности на р. Летка у с. Летка, в верхнем течении р. Сысола, на р. Луза у с. Объячево, выше у с. Верхолузье чисто.

Лед тронулся и на р. Сысола у п. Первомайский.

На р. Нившера, на р. Вашка у с. Вендинга, в верхнем течении р. Мезень в ледовом покрове сохраняются закраины, промоины, ниже у с. Большая Пысса - ледостав.

На р. Цильма у с. Трусово в ледовом покрове продолжаются подвижки льда.

Неполный ледостав, ледостав с закраинами, промоинами сохраняется в верхнем течении р. Печора, на р. Ижма у с. Усть-Ухта, на р. Ижма у г. Ижма, на р. Ухта у г. Ухта, на р. Седью у с. Седью, на р. Пижма у д. Боровая, на р. Б. Инта у г. Инта, на р. Илыч у п. Приуральск.

На реках Печорского бассейна ледостав. На р. Вишера у с. Лунь вода вышла на пойму.

На 8.00 уровни составили: Луза — Верхолузье 542 см, подъем 47 см; Сысола — Палауз 248 см, подъем 30 см. Вымь — Весляна 511 см, подъем 65 см.

В ближайшие трое суток ожидается ледоход на р. Вычегда у с. Сторожевск и у г. Сыктывкар, на р. Вишера у с. Лунь, в нижнем течении р. Сысола и Локчим, на р. Вымь и в нижнем течении р. Вашка.

В ближайшие двое суток на р. Луза у с. Верхолузье вода выйдет на пойму.

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