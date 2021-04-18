Бывший бездомный пес спас жизнь тонущей ухтинке

17 апреля в Ухте тонула 18-летняя девушка. Ее помог спасти пес Серебристый, который раньше жил в приюте. Об этом сообщает «Добрый город».

В 2019 году пёс попал в добрые руки к ухтинке Оксане. Она всегда выгуливает собак очень рано. И 17 апреля в 5 утра Оксана решила прогуляться с Серебристым вдоль реки в районе Вечного огня. Пёс бегал рядом, но потом пропал из вида. Оксана стала его звать, но в ответ услышала вой. Серебристый стоял на берегу и выл в сторону реки, таким образом привлекая внимание хозяйки. В этот момент Оксана увидела, как в реке молодая девушка просит помощи, держась за льдину. С собой у нее не было телефона, поэтому Оксана побежала в ближайший дом на улице Мира. Стала звонить во все квартиры и просить помощи и кричала на всю улицу. Жители дома быстро выбежали на помощь и стали звонить в службу спасения.

– Кидали палки, мужчина пытался залезть в воду, чтоб хоть чем-то помочь девушке. Потом приехали все службы спасения и извлекли девушку из воды. Когда-то мы с вами, друзья, спасли этого пса. А теперь он спас человека от смерти. Ведь в такое время на улице нет никого, да и место там совсем безлюдное, – описали волонтеры историю спасения.

Фото из группы «Добрый город»

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