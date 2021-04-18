В январе-марте 2021 года относительно аналогичного периода 2020-го промышленное производство сократилось на 10,7%. Об этом сообщает Комистат.

Спад главным образом обусловлен снижением объемов добычи полезных ископаемых (на 15,3%). Меньше добыто нефти, природного и попутного газа, каменного угля.

Снижение объема производства в секторе обработки составило 0,1%. По сравнению с январем-мартом предыдущего года меньше произведено пиломатериалов, древесноволокнистых плит, бумаги и картона, дизельного топлива. Сократилось производство мяса домашней птицы, колбасных изделий, рыбопродуктов, питьевого молока, хлебобулочных и кондитерских изделий. В то же время увеличился выпуск мяса животных, фанеры, древесностружечных плит, нетканых материалов, автомобильного бензина, топочного мазута, линолеума, больше оказано услуг по ремонту и монтажу машин и оборудования.

Прирост объема производства в энергетике составил 7,3% - больше выработано электроэнергии, пара и горячей воды.

На 5,7% возросло производство в отрасли, обеспечивающей водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов.

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