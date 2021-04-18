Оформление ДТП без привлечения полиции с помощью европротокола давно уже стало привычной и при этом очень удобной практикой для участников дорожного движения, да и для самих страховых компаний. Но и здесь есть свои особенности, которые полезно знать, ведь даже с самыми опытными водителями может случиться неприятность на дороге. Все подробности в «Российской газете» рассказала юрист Ирина Тимоничева.

Использовать европротокол можно лишь в том случае, если в аварии участвовали только два автомобиля и повреждены только они, при этом не пострадали люди, и на обе машины оформлены страховые полисы ОСАГО. Согласно правилам дорожного движения, если при ДТП пострадали только автомобили, водители должны освободить проезжую часть. Тем, кто этого не сделал и мешает движению, могут выписать штраф в размере 1 тысяч рублей.

Если же есть пострадавшие, задеты другие машины или хотя бы у одного из участников аварии нет полиса страхования автогражданской ответственности – воспользоваться европротоколом нельзя, и нужно сразу вызывать представителей автоинспекции. Если случай не очень сложный, нет пострадавших и машины остались на ходу, представители ГИБДД могут попросить участников аварии подъехать к ближайшему посту дорожно-патрульной службы.

Необходимо сделать фотоснимки места аварии до того, как машины будут убраны с дороги. На снимках должны быть хорошо видны номера обеих машин. А если имеются свидетели аварии, можно попросить их дать письменные показания и оставить свои контактные данные. Фотоснимки и показания могут помочь, если страховая компания вдруг усомнится в реальности аварии или же виновник происшествия передумает и попытается свалить вину на пострадавшего.

Необходимо, чтобы виновник происшествия был вписан в полис ОСАГО того автомобиля, на котором совершил аварию. Либо на машину должен быть оформлен полис без ограничений, означающий, что ею может управлять любой обладатель водительского удостоверения. В этом случае отсутствие водителя в полисе не помешает оформлению европротокола.

Необходимо также помнить, что в определенных случаях страховая компания, возместив ущерб хозяину пострадавшей машины, может затем обратиться в суд с иском к виновнику аварии, и он должен будет вернуть компании сумму выплаты. Это может произойти, если, например, виновник скрылся с места ДТП, или если страховая компания будет полагать, что ущерб причинен преднамеренно.

Европротокол подходит лишь при повреждениях автомобиля, которые участники дорожного движения могут оценить «на глаз». Если водители согласны друг с другом относительно того, кто из них является виновником аварии, но заполнили только бумажный бланк европротокола, который выдают в страховой компании при заключении договора ОСАГО, можно рассчитывать на выплату до 100 тыс. руб.

Если же участники аварии воспользовались мобильными приложениями «ДТП. Европротокол» или «Помощник ОСАГО», сумма полученной страховки может составить до 400 тысяч рублей. При этом не должно быть разногласий относительно обстоятельств аварии. Эти мобильные приложения можно установить на все популярные платформы смартфонов. Они позволяют сфотографировать место аварии и повреждения автомобилей. Эту информацию приложения автоматически отправляют в единую базу данных Российского союза автостраховщиков (РСА). А затем союз передает ее в страховые компании. Максимальная выплата в случае разногласий составляет 100 тысяч рублей.

Иногда водители не могут договориться между собой, кто из них виновник аварии, а кто – пострадавший. В этом случае европротокол нужно обязательно оформить и на бумажном бланке, и с помощью одного из мобильных приложений. А страховая компания сама будет решать, кто виноват. Если же и она не сможет однозначно установить виновного, выплата будет поделена между участниками происшествия пополам.

Если пострадавший участник аварии твердо уверен в своей правоте и хочет получить максимальную выплату, лучше отказаться от европротокола и обратиться в ГИБДД.

Чтобы получить страховку, нужно правильно заполнить бланк европротокола.

Есть ли сложности с заполнением протокола? Конечно, когда человек находится в стрессе после ДТП, любая, даже относительно несложная задача, может показать трудной. Поэтому есть смысл просто изучить правила заполнения, посмотреть примеры. Они есть, например, на сайте РСА и на сайтах многих страховых компаний, продающих полис ОСАГО.

По сути информация, которую нужно внести в европротокол, есть под рукой у каждого участника ДТП. Например, нужно указать место происшествия: город или деревню, улицу и номер ближайшего дома. Если авария произошла на перекрестке, надо указать названия пересекающихся улиц. Если ДТП случилось не в населенном пункте, нужно указать название трассы и километр. Обязательно нужно отметить дату и хотя бы примерное время ДТП. Если у происшествия есть свидетели, нужно указать их ФИО и адрес фактического проживания.

Указать данные машины – марку, госномер и прочее – тоже не составляет труда: они есть в свидетельстве о регистрации автомобиля. Нужно также внести данные владельца авто, а также водителя, который был за рулем. Затем нужно указать название страховой компании, номер страхового полиса и дату, до которой он действует.

В европротоколе следует указать место первоначального удара и все остальные повреждения, также каждый участник происшествия должен указать, кем себя считает: виновником или пострадавшим. После этого необходимо указать обстоятельства ДТП, выбрав подходящие из предложенных вариантов и отметив их галочками, и нарисовать схему ДТП (это может сделать любой из участников происшествия). Перед тем, как поставить подписи, нужно отметить галочкой наличие либо отсутствие разногласий со вторым участником происшествия.

В течение пяти рабочих дней каждый водитель должен передать в офис своей страховой компании свой экземпляр бланка европротокола. Сделать это лучше лично и получить копию бланка с печатью компании и датой приема. Электронные извещения должны поступить страховщикам автоматически. Но в течение пяти рабочих дней все равно нужно побывать в офисе, написать заявление на выплату и привезти необходимые документы: помимо заявления и извещения о ДТП, потребуются паспорт и водительское удостоверение, а также документы, подтверждающие право собственности на авто.

Если за возмещением в компанию обращается не собственник, а его доверенное лицо, необходимо предоставить также доверенность от собственника. Когда пострадавший предпочитает получить возмещение не в виде ремонта автомобиля и не наличными деньгами, необходимо предоставить банковские реквизиты, по которым компания сможет перевести деньги.

Если были сделаны фотографии через одно из мобильных приложений, страховая компания должна сама получить их из базы РСА, но лучше назвать регистрационный номер фотофиксации. А если пострадавший сделал фото- или видеосъемку на месте аварии, можно передать страховщику саму запись (на USB-носителе или диске).

Если есть письменные показания свидетелей ДТП, необходимо приложить и их.

Когда посетить компанию по каким-то причинам не получается, можно отправить бланк по почте с уведомлением о вручении. На втором экземпляре должны поставить штамп и дату приема. Эти документы нужно обязательно сохранить как подтверждение, что документы были направлены вовремя. Ведь если пострадавший не направит их в положенный срок, ему могут отказать в возмещении ущерба. А если виновник ДТП не сообщит о происшествии своей страховой компании, она может повысить для него тарифы на следующие полисы.

Процесс получения страховки по европротоколу обычно занимает один-два месяца. В течение 20 дней страховая компания рассмотрит документы и определит размер возмещения. Часто компания требует представить пострадавший автомобиль на осмотр, чтобы сотрудник компании или независимый эксперт оценили размер ущерба.

Обратите внимание: страховая компания может потребовать предъявить оба пострадавших автомобиля для проведения экспертизы. Поэтому без письменного согласия страховщика ремонтировать или утилизировать автомобиль самостоятельно нельзя – ни виновнику, ни пострадавшему – в течение 15 дней (за исключением нерабочих праздничных) со дня ДТП.

Если в этот период виновник проведет какие-то манипуляции со своим авто, страховщик имеет право предъявить ему иск на всю сумму возмещения, которая будет выплачена владельцу пострадавшей машины.

Когда размер компенсации будет определен, страховая компания направит пострадавшую машину на одну из партнерских станций техобслуживания (СТО) для ремонта либо перечислит деньги на счет владельца. Отремонтировать машину должны в течение 30 дней с момента постановки ее на СТО.

Если ущерб окажется больше, чем максимальная сумма возмещения по европротоколу, можно доплатить за ремонт на СТО страховщика или получить деньги и поискать другой автосервис. Кроме этого, пострадавший вправе обратиться в суд, чтобы потребовать от виновника ДТП покрыть расходы на ремонт.

Если пострадавший не согласен с решением страховой компании (считает, например, что она занижает страховую сумму, не выплачивает ее вовремя или вообще отказывает в возмещении, несмотря на представленные документы, нужно для начала подать письменную претензию в страховую компанию). Компания должна рассмотреть ее и дать ответ в течение 10 календарных дней с момента получения. Если в указанный срок ответ не получен, пострадавший может обратиться к финансовому омбудсмену. Эта процедура для заявителя бесплатная. Все страховые компании, которые занимаются ОСАГО, обязаны с ним сотрудничать и выполнять его решения.

Если финомбудсмен встанет на сторону страховой компании, заявитель вправе не согласиться с его решением и обратиться в суд.

Также можно направить обращение в Банк России, который контролирует работу всех страховых компаний. Сделать это можно через интернет-приемную на его сайте или через мобильное приложение «ЦБ онлайн».

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