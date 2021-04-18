Всех старшеклассников региона мучал вопрос: будут ли в Коми проходить последние звонки и выпускные, или придется довольствоваться видеоконференциями? Владимир Уйба дал ответ на этот вопрос на своей странице «ВКонтакте».

— На заседании Республиканского оперштаба по противодействию распространения COVID-19 рассмотрели вопрос организации и проведения последних звонков и выпускных в школах и детских садах. Понимаю, с каким трепетом ждут их ребята и родители. Хочется, чтобы минуты прощания со школой или детским садом сохранились в памяти.



Долго дискутировали и приняли решение – в этом году последние звонки и выпускные в школах и детских садах можно будет провести в очном формате, но изолированно для каждой группы и класса с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В праздничных мероприятиях смогут принять участие и родители.



Также на заседании мы рассмотрели вопросы организации детской оздоровительной кампании. Она в этом году в республике стартует 1 июня. Планируется охватить отдыхом и оздоровлением около 35 тысяч детей, для них будут работать 433 учреждения – это лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, стационарные детские оздоровительные организации.



Ребята поедут в лагеря автомобильным или железнодорожным транспортом, в вагонах, исключающих свободный проход посторонних лиц. В обязательном порядке будет обеспечено страхование детей от несчастных случаев в период пребывания в лагере, в пути следования к месту отдыха и обратно, — говорится в сообщении.

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