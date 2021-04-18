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Стало известно, сколько жительниц Коми получило выплаты за первенца с начала года

Стало известно, сколько жительниц Коми получило выплаты за первенца с начала года

18 апреля 2021 Евгения Сычева Возрастное ограничение: 0+
Стало известно, сколько жительниц Коми получило выплаты за первенца с начала года unsplash.com
Средства предоставляются до трехлетнего возраста ребенка

В Коми за первые три месяца 2021 года ежемесячную выплату при рождении первенца получили 5264 семьи. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Расходы федерального бюджета, за счет которого обеспечивается предоставление выплаты, составили 213,6 млн рублей. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка установлена в стране в рамках реализации демографических инициатив президента России Владимира Путина. Этот вид соцподдержки включен в перечень мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

В Минтрудсоц РК напомнили, что семьям, в которых появился первый ребенок, выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения.

— Для обратившихся в этом году берется в расчет прожиточный минимум за второй квартал 2020 года, который составил в среднем 15 тысяч 568 рублей. Следовательно, двукратный размер прожиточного минимума равен 31 тысяче 136 рублям. Если семья полная – оба родителя и ребенок, при этом ее доход меньше 93 тысяч 408 рублей, то такая семья обладает правом на получение выплаты. Выплата положена и в том случае, если в семья состоит только из двоих человек, например, мамы и первенца, а доход такой семьи не превышает 62 тысяч 272 рублей, — пояснили в Минтрудсоц РК.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Для семей, обратившихся за этой мерой соцподдержки в 2021 году, ежемесячно сумма выплаты составит 14 тысяч 492 рубля.

Выплата предоставляется до трехлетнего возраста ребенка. Первоначально эта мера поддержки назначается до исполнения ребенку года, затем нужно обратиться за продлением выплаты до исполнения ребенку двух и далее – трех лет.

Граждане, которые желают обратиться за предоставлением выплаты в первый раз, могут сделать это дистанционно - через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Пакет необходимых документов можно также предоставить в центр соцзащиты населения по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания или через любой МФЦ «Мои документы» на территории республики.

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