Финансовые лайфхаки: Кто такие самозанятые, как получить этот статус и что он дает

Светлана дает частные уроки английского языка. Она неплохо зарабатывает, но весь ее доход — неофициальный. Из-за этого ей сложно получить кредит. Но недавно Светлана узнала, что можно получить статус самозанятого, платить небольшой налог — и проблем со справками о доходе не будет. Портал PG11.ru вместе с Банком России расскажет вам о том, кто может зарегистрироваться как самозанятый и для чего это делать.

Кто такой самозанятый?

Согласно закону самозанятый — это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход (НПД). При этом не нужно дополнительно отчислять подоходный налог или налог на прибыль.

Сколько составляет налог на профессиональный доход?

Есть два вида ставок для самозанятых. Какая именно будет использоваться в вашем случае, зависит от того, кто покупает ваши товары или услуги:

· 4% — если деньги пришли от физического лица;

· 6% — если оплата поступила от юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Эти ставки не будут меняться до конца 2028 года.

Ученики Светланы– это в основном взрослые люди, которые хотят подтянуть разговорный английский перед отпуском или командировкой. За урок она берет 1000 рублей. Если Светлана зарегистрируется как самозанятая, то будет отчислять в налоговую 4% от своего дохода– 40 рублей за урок. Если бы Светлана заключила договор с компанией, которая оплачивает занятия для своих сотрудников, то ей пришлось бы платить 6% — 60 рублей с каждого урока.

Если человек получил статус самозанятого, но по какой-то причине он не работает и не получает доход, налог платить не нужно.

Зачем получать статус самозанятого?

Назовем несколько причин.

У вас будет подтвержденный доход.

Вы сможете не бояться проверок налоговой инспекции, штрафов и судебных разбирательств из-за того, что не заплатили налоги или ведете предпринимательскую деятельность без регистрации.

Вам будут доступны льготные займы в государственных микрофинансовых организациях (МФО). Также вы вправе претендовать на гарантийную поддержку от фондов содействия кредитованию и скидки на аренду помещений в коворкингах и бизнес-инкубаторах.

Если понадобятся консультации по вопросам кредитования, налогообложения или бухучета, вы можете обратиться в государственные центры поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Эти центры также организуют бесплатные обучающие мероприятия по бизнес-темам в очном и онлайн-формате.

Есть шанс найти новых клиентов. Компании все чаще отдают заказы на субподряд самозанятым или индивидуальным предпринимателям (ИП) — для них это выгоднее, чем нанимать работников в штат или по договорам. При этом гораздо проще стать самозанятым, чем регистрировать ИП.

Кто может получить статус самозанятого?

Этот вариант подойдет людям, у которых:

есть собственное дело;

нет наемных сотрудников;

профессиональный доход за год не превышает 2,4 млн рублей.

Если у индивидуального предпринимателя нет штата работников, он тоже может получить статус самозанятого — и перейти со своей налоговой системы на НПД. Например, оформиться как самозанятые могут репетиторы, няни, дизайнеры и многие другие фрилансеры. В законе нет полного списка профессий и видов деятельности, разрешенных для самозанятых. Зато прописано, кто не вправе претендовать на этот статус:

продавцы товаров, которые произвел кто-то другой;

посредники и агенты;

продавцы алкоголя, сигарет, лекарств, лотерейных билетов, изделий из меха и кожи и других товаров, требующих обязательной маркировки;

люди, которые частным порядком добывает полезные ископаемые;

госслужащие;

адвокаты, частные нотариусы, арбитражные управляющие, медиаторы и оценщики– но только по своей основной специальности;

арендодатели, которые сдают нежилую недвижимость, например, апартаменты или гараж.

При этом можно платить НПД вместо подоходного налога, если вы сдаете жилье. Такой вариант допустим даже для госслужащих, которым нельзя заниматься никаким другим бизнесом.

Кроме того, есть некоторые ограничения для людей, которые занимаются доставкой. Курьер может стать самозанятым только в том случае, если он развозит уже оплаченные товары и принимает плату только за услуги транспортировки. Или же у него есть кассовый аппарат от магазина или от компании-производителя, товар которых он доставляет. Это единственный вариант, когда самозанятый курьер имеет право взять деньги за саму покупку.

Самозанятый не обязан сосредотачиваться только на своем деле. Он может работать где-то по договору или в штате, отчислять НДФЛ со своей зарплаты и одновременно вести небольшой бизнес, а с дохода от него платить НПД. Но есть условие –вашему работодателю запрещено быть вашим клиентом. Даже если вы уволитесь, запрет будет действовать для него еще два года.

Как получить статус самозанятого?

Для того чтобы стать самозанятым, нужно пройти регистрацию. Есть три варианта, как это можно сделать:

через мобильное приложение «Мой налог» (доступно в AppStore или GooglePlay, понадобится только паспорт);

через личный кабинет самозанятого на сайте ФНС (для регистрации и входа нужны ИНН и пароль, который выдают в отделении налоговой, также доступна авторизация с помощью учетной записи Портала госуслуг);

через мобильное приложение одного из уполномоченных банков (такие банки добавили в свои обычные приложения специальный раздел для самозанятых).

После регистрации вы сможете через приложения или личный кабинет самозанятого на сайте ФНС передавать информацию о своем доходе и платить с него налог.

Как платить налог?

Это можно сделать теми же способами, которые использовались для регистрации, — через приложение «Мой налог», банковское приложение или личный кабинет самозанятого на сайте ФНС. В них нужно вносить информацию о каждой оплате, которую сделали клиенты, — в том числе если вы получили ее наличными. Причем допустимо использовать несколько способов фиксации дохода. Например, часть данных вносить через приложения, а если нет мобильного интернета — добавлять информацию о платеже через сайт налоговой. Вся информация в приложениях и на сайте синхронизируется.

ФНС просуммирует все платежи за месяц и вычислит сумму налога.

До 12 числа следующего месяца в приложение или в личный кабинет придет уведомление о том, сколько вы должны перечислить в налоговую.

НПД надо заплатить не позднее 25 числа. Это можно сделать с банковской карточки прямо в приложении или сформировать квитанцию и оплатить ее в банке.

Налоговую декларацию в конце года подавать не нужно.

Кассовый аппарат вам тоже не понадобится. Когда вы внесете данные об оплате в приложение или на сайте ФНС, автоматически сформируется чек — его надо передать клиенту. Чек можно распечатать, отправить на электронную почту или телефон. Также клиент может считать QR-код чека с вашего гаджета.

Если вы работаете через сайты по поиску заказов или покупателей, они могут сами передавать информацию о ваших доходах в ФНС и автоматически удерживать с вас налог. Но вы предварительно должны дать им такое разрешение — это можно сделать через банковское приложение, приложение «Мой налог» или сайт налоговой службы. Список интернет-площадок, у которых есть право перечислять налог за самозанятых, приведен на сайте ФНС.

Надо ли платить страховые взносы?

Самозанятые не обязаны делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

В Фонд ОМС автоматически поступает часть налога на профессиональный доход.

Взносы в Пенсионный фонд России (ПФР) можно перечислять по желанию. Для этого нужно написать заявление в ПФР. Законом установлен минимальный размер взносов за год — в 2020 году это 32 448 рублей. Можно внести и меньшую сумму, но в этом случае в стаж засчитают не целый год, а количество месяцев, пропорциональное взносу.

Если вы работаете только как самозанятый и не отчисляете взносы в ПФР, у вас не накапливаются страховой стаж и пенсионные баллы. В будущем вы можете рассчитывать только на социальную пенсию или на те сбережения, которые сделали сами.

Если же самозанятый параллельно продолжает трудиться по найму, то часть его зарплаты в ПФР переводит работодатель.

В Фонд социального страхования взносы делать невозможно — но и не нужно. Ведь Фонд не будет оплачивать самозанятому отпуска и больничные листы.

Нужно ли самозанятому заводить специальный счет в банке?

Нет, достаточно личного счета. Но лучше предупредить банк, что вы стали самозанятым и будете принимать на счет платежи от клиентов, чтобы у банка не было лишних вопросов, откуда приходят деньги и не занимаетесь ли вы отмыванием преступных доходов.

Если у вас на один счет поступают не только деньги от клиентов, но и другие платежи — например, зарплата от основного работодателя или переводы от родственников — они не будут учитываться при расчете НПД. Налог возьмут только с той суммы, которую вы самостоятельно заявите как профессиональный доход.

Как индивидуальному предпринимателю перерегистрироваться в самозанятого?

Процедура зависит от того, какую систему налогообложения вы выбрали как ИП:

- Общая система налогообложения. Достаточно зарегистрироваться как самозанятый. Налог автоматически будет начисляться по-новому.

- Упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог После регистрации в качестве самозанятого нужно в течение месяца отправить в ФНС уведомление, что вы прекращаете работать по предыдущему налоговому режиму.

- Патентная система налогообложения Придется дождаться, пока закончится срок действия патента, или подать уведомление в ФНС, что вы отказываетесь от применения этой системы.

При этом нет необходимости сниматься с учета в качестве ИП.

Что будет, если мой профессиональный доход превысит 2,4 млн рублей за год?

Вы лишитесь статуса самозанятого до конца календарного года, как только превысите этот лимит. Приложения или личный кабинет на сайте ФНС перестанут принимать информацию о новых платежах.

После отмены режима НПД вам придется платить налоги другим способом.

В большинстве случаев придется платить стандартный налог на доходы физических лиц — он составит 13%. Отчисления должны будете делать вы сами или ваш заказчик, если он является юридическим лицом.

Если же у вас есть статус индивидуального предпринимателя, то в течение 20 дней необходимо подать заявление в ФНС и указать в нем, по какой из систем налогообложения для ИП вы хотите обслуживаться. Ставка будет зависеть от выбранного налогового режима.

В новом году вы снова сможете зарегистрироваться как самозанятый и платить налог на профессиональный доход.

Регистрироваться в качестве самозанятого можно сколько угодно раз. Это бесплатно.

Есть ли какие-то налоговые льготы для самозанятых?

Тем, кто становится самозанятым впервые, ФНС дает налоговый вычет– 10 000 рублей. В первое время с каждого платежа от клиентов вы отчисляете меньше налогов. При работе с физическими лицами налог с каждого чека уменьшается на 1%, а если оплата пришла от юридического лица — на 2%. И так — до тех пор, пока сумма сэкономленных налогов не достигнет 10 000 рублей.

Никаких специальных заявлений для получения налогового вычета подавать не надо. Все считается автоматически. Вычет предоставляется человеку всего один раз. Если самозанятый снимется с учета, а потом снова зарегистрируется, новый вычет он уже не получит. Но если прежде человек получил вычет не в полном объеме (все 10 000), то он сможет рассчитывать на оставшуюся часть от этой суммы.

Есть и другие формы поддержки самозанятых. С 2020 года их включили в государственную программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Как получить официальную справку о своем доходе?

Такую справку можно создать через приложение «Мой налог», банковское приложение или в личном кабинете на сайте ФНС, а затем переслать его на электронную почту.

Также можно сделать справку о том, что вы действительно зарегистрированы как самозанятый. Она пригодится для получения кредита в банке. Иногда такой документ важен для клиентов самозанятого — чтобы у них не возникало проблем с отчетностью.

Можно ли отказаться от статуса самозанятого?

Если вы передумали заниматься бизнесом, то через приложения или личный кабинет на сайте ФНС можно сняться с учета.

Но при временных перерывах в работе можно этого не делать — налог все равно не начисляется, когда вы не получаете профессиональный доход.

Если же бизнес и доходы вырастут или потребуется нанять дополнительных сотрудников, вы будете обязаны отказаться от статуса самозанятого и зарегистрироваться в другом качестве — например, как ИП.

Но всегда можно вернуться к уплате налога на профессиональный доход, например, если обстоятельства изменятся и вы снова решите в одиночку вести небольшое дело. Менять свой налоговый статус допустимо неограниченное количество раз, главное при этом– соблюдать все требования закона.

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