Россиянам объяснили, как избежать обмана в банках

Россиянам объяснили, как избежать обмана в банках17 апреля 2021
Фото из архива PG11.ru
Организации часто предлагают сложные продукты
При оформлении финансовой услуги необходимо внимательно ознакомится с условиями и обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, чтобы не стать жертвой недобросовестной продажи (мисселинга). Об этом сообщают «РИА Новости».
Ранее Банк России предупредил, что чаще всего мисселинг в отношении финансовых продуктов наблюдается в офисах банков, где граждан уговаривают оформить договор, отличный от необходимого клиенту.
Нужно внимательно ознакомится с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия, иногда полезно ознакомиться с отзывами, посоветовали аналитики.
- Для выбора оптимальных условий также рекомендуется изучить предложения конкурентов, сравнив предлагаемые условия, – отметил, в частности, директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
Обычно банки предлагают сложные продукты, маскируя их повышенными ставками по депозитам, при этом получение процентов выше рыночных не гарантируется и зависит от динамики фондового и валютного рынков, отмечает газета "Взгляд".
Тем, кто попался на мисселинг, эксперты посоветовали жаловаться в Банк России, Роспотребнадзор и финансовую организацию, которая предложила недобросовестную услугу.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
17 апреля 2021, 18:00
Комментарии 1