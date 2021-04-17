Россиянам объяснили, как избежать обмана в банках

При оформлении финансовой услуги необходимо внимательно ознакомится с условиями и обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, чтобы не стать жертвой недобросовестной продажи (мисселинга). Об этом сообщают «РИА Новости».

Ранее Банк России предупредил, что чаще всего мисселинг в отношении финансовых продуктов наблюдается в офисах банков, где граждан уговаривают оформить договор, отличный от необходимого клиенту.

Нужно внимательно ознакомится с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия, иногда полезно ознакомиться с отзывами, посоветовали аналитики.

- Для выбора оптимальных условий также рекомендуется изучить предложения конкурентов, сравнив предлагаемые условия, – отметил, в частности, директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Обычно банки предлагают сложные продукты, маскируя их повышенными ставками по депозитам, при этом получение процентов выше рыночных не гарантируется и зависит от динамики фондового и валютного рынков, отмечает газета "Взгляд".

Тем, кто попался на мисселинг, эксперты посоветовали жаловаться в Банк России, Роспотребнадзор и финансовую организацию, которая предложила недобросовестную услугу.

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