Под Сыктывкаром проведут общепоселковый субботник

Под Сыктывкаром проведут общепоселковый субботник17 апреля 2021
Фото из архива PG11.ru
Организаторы приглашают всех жителей к участию
В поселке Седкыркещ под Сыктывкаром состоится массовый субботник
- 24 апреля (суббота) в 10 часов объявлен общепоселковый субботник! На уборку территории выйдут все организации поселка, волонтёры и просто наши жители! Подключаемся к работе, чтобы сделать наш поселок чище! Просьба выносить мусор в завязанных мешках к центральным дорогам, чтобы техника смогла забрать и увезти мусор. Индивидуальными предпринимателями посёлка будут выданы мешки под общепоселковый мусор. Мешки можно будет получить в администрации и в магазинах. Ждем всех на субботник, - сообщают организаторы.
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17 апреля 2021, 16:22
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