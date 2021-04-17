Под Сыктывкаром проведут общепоселковый субботник

В поселке Седкыркещ под Сыктывкаром состоится массовый субботник

- 24 апреля (суббота) в 10 часов объявлен общепоселковый субботник! На уборку территории выйдут все организации поселка, волонтёры и просто наши жители! Подключаемся к работе, чтобы сделать наш поселок чище! Просьба выносить мусор в завязанных мешках к центральным дорогам, чтобы техника смогла забрать и увезти мусор. Индивидуальными предпринимателями посёлка будут выданы мешки под общепоселковый мусор. Мешки можно будет получить в администрации и в магазинах. Ждем всех на субботник, - сообщают организаторы.