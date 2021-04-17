Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера

Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера17 апреля 2021
Фото: vk.com
Риск переохлаждения возрастает
Терапевт Татьяна Романенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» предостерегла россиян от неправильного использования кондиционеров, из-за которого могут развиться серьезные заболевания. Об этом сообщают «РИА Новости».
Романенко отметила, что температуру в помещении надо снижать постепенно. При этом поток воздуха из кондиционера нельзя направлять на человека, чтобы не допустить переохлаждения.
- Если поток воздуха направлен на человека, возрастает риск переохлаждения. Легко заработать не просто насморк, ангину, но и даже пневмонию. Какие-то вирусные инфекции перед вот такими летними пневмониями покажутся детским лепетом, — объяснила она.
Врач призвала регулярно прочищать кондиционеры, так как внутри них могут скапливаться бактерии, плесень и споры грибов. Чистка системы поможет избежать различных инфекционных заболеваний.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
17 апреля 2021, 15:22
Комментарии 1