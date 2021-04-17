В России начался период сезонной аллергии. Как помочь организму пережить это время без потрясений, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный. Об этом сообщают «РИА Новости».

Всплеск аллергических реакций, который фиксируют врачи в апреле, связан с началом сезона пыления деревьев. В средней полосе России сейчас как раз его пик, и у многих людей начинают проявляться симптомы поллиноза - сезонного аллергического риноконъюнктивита, объяснил врач.

- Это аллергическая реакция на пыльцу. Симптомы достаточно характерные, к ним относится обильный насморк, выраженный зуд в области носа и глаз, а также начинается чихание и слезотечение. Эти симптомы не проходят в течение нескольких дней, как при вирусной инфекции, а продолжают беспокоить, – рассказал Бессмертный.

В такой ситуации нужно обращаться за медицинской помощью, чтобы врач подобрал подходящий способ решения проблемы. А до этого можно самостоятельно принять антигистаминный препарат второго поколения в дозировке, которая подходит вам по возрасту, но потом все равно стоит обратиться к врачу, подчеркнул Бессмертный.

Он также рассказал, что еще следует сделать, если нет возможности обратиться к специалисту за помощью.

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