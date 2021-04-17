Не стоит выкидывать чек сразу после покупки или оставлять его на кассе. Им могут воспользоваться мошенники, об этом сообщают «РИА Новости».

По его словам, аферисты снимают защитные магниты с товаров, указанных в вашем чеке, чтобы вынести их из магазина, а чек предъявляют в качестве доказательства охране, если у той возникают подозрения.

- Дальнейшая схема тоже имеет несколько вариантов: если вещь была оплачена картой, краденный товар перепродают, а если наличными – просто возвращают обратно в магазин под предлогом того, что она не подошла, и получают деньги, — указывает Редин.

Но самое большое зло, которое может произойти с вами, по мнению эксперта, это кража персональных данных через чек, в котором указаны имя, фамилия и последние четыре цифры номера карты, с помощью которой вы совершали покупку. Имея информацию о вас, аферисты смогут отправлять письма от имени банка и попытаются украсть ваши средства.

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