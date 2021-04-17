Юрист объяснил, почему чек после покупки лучше забрать с собой17 апреля 2021
24rus.ru
У вас могут украсть персональные данные
Не стоит выкидывать чек сразу после покупки или оставлять его на кассе. Им могут воспользоваться мошенники, об этом сообщают «РИА Новости».
По его словам, аферисты снимают защитные магниты с товаров, указанных в вашем чеке, чтобы вынести их из магазина, а чек предъявляют в качестве доказательства охране, если у той возникают подозрения.
- Дальнейшая схема тоже имеет несколько вариантов: если вещь была оплачена картой, краденный товар перепродают, а если наличными – просто возвращают обратно в магазин под предлогом того, что она не подошла, и получают деньги, — указывает Редин.
Но самое большое зло, которое может произойти с вами, по мнению эксперта, это кража персональных данных через чек, в котором указаны имя, фамилия и последние четыре цифры номера карты, с помощью которой вы совершали покупку. Имея информацию о вас, аферисты смогут отправлять письма от имени банка и попытаются украсть ваши средства.
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17 апреля 2021, 11:28
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