Работы продлятся до 23 апреля
В Сыктывкаре из-за ремонтных работ перекроют улицу Куратова17 апреля 2021
Фото из архива PG11.ru
В Сыктывкаре с 19 апреля на пять дней перекроют улицу Куратова в связи с ремонтом тепловых сетей. Об этом сообщают в администрации Сыктывкара.
Ограничение движения транспорта будет действовать на всей ширине проезжей части по улице Куратова от дома №81 до пересечения с улицей Западная с 08:00 19 апреля 2021 года до 20:00 23 апреля 2021 года.
Работы будет вести Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс».
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17 апреля 2021, 10:00
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