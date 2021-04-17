В Сыктывкаре с 19 апреля на пять дней перекроют улицу Куратова в связи с ремонтом тепловых сетей. Об этом сообщают в администрации Сыктывкара.



Ограничение движения транспорта будет действовать на всей ширине проезжей части по улице Куратова от дома №81 до пересечения с улицей Западная с 08:00 19 апреля 2021 года до 20:00 23 апреля 2021 года.



Работы будет вести Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс».

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