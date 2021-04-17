Многодетные семьи в России до 31 августа могут оформить билеты на летние поезда со скидкой 20%, об этом сообщают «РИА Новости».

- Холдинг "РЖД» третий год подряд предоставляет возможность семьям с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста, при планировании путешествия по России на поезде воспользоваться специальной акцией "Большая семья".

В рамках акции многодетные семьи до 31 августа текущего года могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со скидкой 20%. ... В путешествие со скидкой можно отправиться с 1 июня по 31 августа», - говорится в сообщении «РЖД».