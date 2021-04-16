Стало известно, сколько Владимир Уйба за заработал 2020 год

Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Коми Владимира Уйба и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2020 года, пишет «Комиинформ».

За минувший 2020 год руководитель региона заработал 8 млн 134 тыс. 460 рублей (в 2019-м - 10 млн 321 тыс. руб.). В индивидуальной собственности главы Коми - квартира площадью 114 кв. м., а также автомобиль ГАЗ 20 и мотоцикл Урал L40018. В пользовании имеются три квартиры площадью 67, 93 и 47 кв. м. Вся недвижимость зарегистрирована в России.

Его супруга задекларировала годовой доход в размере 840 тыс. рублей (в 2019-м - 2 млн 590 тыс. руб.). В ее долевой собственности имеются два земельных участка и три дома, а в индивидуальной собственности - квартира 67 «квадратов». В пользовании указаны два участка, три дома и квартира. У двух несовершеннолетних детей В. Уйба в пользовании указаны объекты недвижимости родителей.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram