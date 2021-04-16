В Коми запустят антиковидный поезд

С 19 апреля в Коми начнет работу специальный поезд с вагоном для вакцинации людей от коронавируса. Проект запущен по поручению главы республики Владимира Уйбы региональным министерством здравоохранения. Он реализуется совместно с Северной железной дорогой, отмечается в пресс-релизе ведомства.

Первый пункт – Сосногорский район. Планируется, что работники РЖД и жители близлежащих поселков будут привиты против COVID-19.

После Сосногорского района спецпоезд проследует по Печорскому району, крайней северной точкой станет станция Елецкая. Население, проживающее на железнодорожных станциях Ираёль, Каджером, Кожва, Сивомаскинский и Елецкая, а также в близлежащих населенных пунктах, будет привито мобильными бригадами вакцинации (функционируют по маршруту следования спецпоезда).

– Мы проработали вопросы укомплектования бригад вакцинации медицинскими специалистами и выделили необходимые объемы вакцины, – отметил руководитель медицинского ведомства региона Борис Александров.

В состав прививочных бригад войдут медики лечебных учреждений, находящихся по маршруту следования спецпоезда. Это Сосногорская ЦРБ, Печорская ЦРБ, Воркутинская больница скорой медицинской помощи.

На станции Ираёль вакцинация будет проводиться 19 апреля. 20 апреля спецпоезд будет работать на станциях Каджером и Кожва Печорского района. На железнодорожной станции Сивомаскинская – 21 апреля, на станции Елецкой – 22 апреля.

Жителей указанных железнодорожных станций, а также близлежащих поселков заранее оповестили о возможности привиться против коронавируса. Администрации поселений и лечебных учреждений проработали вопросы организации подвоза жителей к местам стоянок спецпоезда.

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