Как готовить пищу, чтобы не «подхватить» рак: советы онколога

Не только сами продукты могут увеличить риск развития рака, но способ их приготовления. О конкретных кулинарных приемах, которые могут быть опасны для жизни, рассказал онколог Михаил Мяснянки, передает Пятый канал.

По словам медика, при жарке мяса на подсолнечном масле, например, в еде появляются канцерогенные вещества. Регулярный прием пищи, содержащей канцерогены, грозит образованием злокачественных опухолей в области пищеварительной системы, подчеркнул он.

Для предотвращения развития рака врач порекомендовал также воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя, в котором, по его мнению, зашкаливает количество канцерогенов.

— Обязательно нужно использовать в пищу продукты, которые будут содержать антиканцерогенные вещества. Много зелени, фруктов, овощей, салатов, — порекомендовал Мяснянкин.

Он добавил, что продукты, в составе которых много жира, калорий, сахара, могут вызывать сопутствующие патологии, которые осложняют организму борьбу с онкологическими заболеваниями.

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