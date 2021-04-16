Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни — в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, пишут«Известия».

Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга — 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно.

При этом в топ-5 городов, где люди чаще всего делают накопления, Москва не вошла — большинство «сберегателей» проживают в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове.

Россиян также просили ответить на вопросы: «Как часто вы делаете накопления?» и «На какие цели вы откладываете?». Почти 40% респондентов рассказали, что сберегают постоянно или время от времени. В среднем такие россияне откладывают по 19,8% своего дохода. Мужчины отправляют в резерв 16% доходов, женщины — 24%, причем делают это в 1,2 раза чаще. Наиболее склонными к бережливости оказались люди с высшим образованием (41%) и люди старшей возрастной группы (43%), в то время как лишь 28% молодежи признались в наличии накоплений.

Исследование проводилось в марте–апреле 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.

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