Жителям Коми будут сбрасывать медикаменты с беспилотника

Самолет-беспилотник со следующего года начнет сбрасывать на парашюте почту и медикаменты весом до 200 килограммов в таких труднодоступных регионах, как Камчатка и Республика Коми. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Опытный образец будет работать и для нужд МЧС, и добывающих компаний.

— Мы рассматриваем его использование в первую очередь в труднодоступных регионах, как, например, Камчатский край, Республика Коми, Республика Саха, Свердловская область… Использоваться Т-400 «Косатка» может также для нужд «Почты России», МЧС, дочерних структур «Газпрома» для доставки грузов и оборудования на месторождения, — сообщил руководитель направления развития и инноваций компании-разработчика «Аэрокон» Эльвира Никифорова.

Умный самолет летает на 400 километров, а его максимальная скорость — 200 километров в час. Кроме классической перевозки грузов, он может в автоматическом режиме сбрасывать груз на парашюте и возвращаться в точку взлета.

— Взлет и посадка могут осуществляться с грунтовых взлетно-посадочных полос длинной от 400 метров и шириной от 25 метров, — добавили в пресс-службе.

В этом году прототип беспилотника покажут на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», который пройдет в августе.