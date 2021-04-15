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Сыктывкарские общественники рассказали, стоит ли вообще ходить на публичные слушания

Сыктывкарские общественники рассказали, стоит ли вообще ходить на публичные слушания

15 апреля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкарские общественники рассказали, стоит ли вообще ходить на публичные слушания Фото из архива PG11.ru
Приводимые аргументы должны быть обоснованы

Совсем скоро в Сыктывкаре пройдут публичные слушания о проекте изменений в Устав города. Портал PG11.ru узнал у общественников, есть ли смысл в этом мероприятии и стоит ли его посещать.

Игорь Сажин, правозащитник

- Сегодня важна даже не смена власти, а, скорее, умение ее контролировать. Потому что какая бы власть не приходила, она неизбежно развратит всех самых хороших людей, оказавшихся у нее. Увы, так устроен мир. А значит, единственный способ улучшить нашу страну - это научиться контролировать все вокруг себя. Один из механизмов контроля - это общественные слушания. Надо ходить на любые. Мой опыт участия в них такой, что иногда люди замечают такие детали, которые полностью меняют проект. У авторов проектов зачастую замылен глаз. Так что ходить на общественные слушания, я считаю, очень полезно.

Владимир Толченников, активист

- Проблема в том, что о слушаниях мало информации, поэтому граждане не знают об этой возможности. Лично я слышу о таком мероприятии впервые. Сейчас гайки закручены настолько, что выразить свое мнение законно очень сложно. Поэтому стоит пользоваться любой возможностью, чтобы поднять действительно важные вопросы. И стараться максимально афишировать проведение таких мероприятий. Возможно ли что-то поменять? Если ничего не делать, то точно нет. 

 

 

 

Валерий Черницын, главный редактор «Красного знамени»

Если человеку действительно интересно что-то, о чём должны состояться общественные слушания, то, конечно, ему стоит их посетить - хотя бы ради информации, которая неизбежно должна оглашаться на них, а инициаторы проекта обязаны отвечать на вопросы. Другое дело, что существует опытные мастера по замыливанию таких слушаний, и рассчитывать, что на них можно что-то радикально изменить, не стоит.

Станислав Штраллер, активист

- Посещение общественных слушаний жителями города важно для решения обсуждаемых вопросов. Но каждый должен понимать тематику и вопрос обсуждения. Не все вопросы могут касаться их жизни. Вносить свои предложения по выставленному вопросу можно и дистанционно, с заполнением своих данных. Внести изменения в решении рассмотрения выставленного вопроса можно при большом количестве одинаковых, обоснованных мнений. Комиссия общественных слушаний обязана прислушаться к мнению жителей города. Но повторюсь, предложение «За», или «Против» должно быть обоснованным. Главное - понимать суть вопроса и тогда будет проще в обсуждении, и принятии решения по тому или иному вопросу.

Что думают об этом сыктывкарцы?

Мы провели опрос в нашей группе «ВКонтакте», чтобы узнать мнение жителей города.

 

Большинство уверены, что общественные слушания не работают и ни на что повлиять не могут. 

Администрация города сообщила, что 16 апреля 2021 года в 15.00 по адресу Бабушкина, 22 кабинет 317 состоятся публичные слушания по проекту изменений в Уставе Сыктывкара.  

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