Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
Сыктывкарскую цветочницу обвинили в терроризме и лишили средств к существованию

Сыктывкарскую цветочницу обвинили в терроризме и лишили средств к существованию

15 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 16+
Сыктывкарскую цветочницу обвинили в терроризме и лишили средств к существованию Владислав Коснырев и Елена Родвикова (согласилась на фото со спины)
Теперь ее будет защищать адвокат, который вел первое дело о суде за комментарий в России

Жительницу Сыктывкара Елену Родвикову обвиняют в экстремизме и терроризме за комментарии в социальной сети «ВКонтакте». Дело возбудили в феврале, а в конце марта банк заблокировал ее счета, ссылаясь на то, что ее фамилия появилась на сайте Росфинмониторинга в списке людей, причастных к экстремизму или терроризму. Елена осталась без средств к существованию: на этот счет поступали алименты на ее 6-летнего сына. Корреспондент Север.Реалии пообщалась с «экстремисткой и террористкой», которой на допросах в полиции и ФСБ объяснили, что безопасно критиковать власть можно только у себя на кухне.

Елене Родвиковой 46 лет. До марта 2020 года она занималась продажей цветов, но во время пандемии ИП пришлось закрыть. Сейчас она безработная, сына воспитывает одна. С прошлого года их семья официально признана малоимущей. Старшая дочь Елены живет в другом городе, недавно она получила второе высшее образование, но работу пока не нашла.

Уголовное дело против Елены Родвиковой возбудили из-за комментариев в соцсети «ВКонтакте»: с декабря 2018 по март 2020 года Елена опубликовала несколько комментариев, которые, по мнению ФСБ, призывают к терроризму и экстремизму. По версии следствия, Родвикова «испытывает стойкую неприязнь» к депутатам Госдумы, федеральным чиновникам и президенту.

Психолого-лингвистическое исследование установило, что посты Родвиковой «выражали побуждение к совершению действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда и ущерба». Сама же Елена своей вины не признает. Во время локдауна в 2020 году она прочитала роман «1984» Джорджа Оруэлла, и теперь ей кажется, что она живет внутри этого произведения.

Владислав Коснырев, новый адвокат Родвиковой, в 2008 году был защитником Саввы Терентьева, которого обвиняли в разжигании вражды и ненависти к полицейским. Это было первое в России уголовное дело за комментарий в интернете. Терентьева в июне 2008 года осудили на год условно. Через некоторое время он покинул Россию как политический беженец. А в августе 2018 года Европейский суд по правам человека постановил признать уголовное преследование нарушающим ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

– Мы собираемся обжаловать действия с блокировкой счета, на который поступают алименты. Назначены две психолого-лингвистические экспертизы комментариев. Я не питаю иллюзий. Проведение этих экспертиз поручено тому же человеку, который делал доследственное заключение, на основании которого было возбуждено уголовное дело, это Валентина Мальцева, она филолог. Тут есть интересный момент: психолого-лингвистическое исследование проводилось в апреле, но психолого-филологическое образование Мальцева получила только в июне того же года. Мы заявили отвод эксперту, ссылаясь на то обстоятельство, что у него недостаточно компетенций и уровня образования именно в области психологии. По нашему мнению, ей будет трудно сохранять объективность, учитывая то, что свои выводы о комментариях она уже представила ранее, – говорит Коснырев. – Учитывая то, как у нас работает уголовное судопроизводство, когда дело возбуждено и обвинение предъявлено, велика вероятность, что приговор всё-таки вынесут. Мы не оспариваем факт размещения спорных высказываний, которые были эмоциональным выражением мнения по поводу каких-то событий. Я видел комментарии, и, на мой взгляд, это мнения, выраженные в резкой манере, но не более того.

Полное интервью размещено на портале severreal.org.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Закон

Читайте также: Новые штрафы для дачников: что изменилось

Комментарии 2

15 апреля, 14:47 Хвост
Смелая женщина.
Ответить
15 апреля, 22:16 Саша
В нашей северной стране трудно писить против ветра , сосульки годами потом оттаивают .
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Российские туристы застряли в Турции: что делать? Посмотреть все

Редакция рекомендует

03 апреля
Весенние прогулки и улыбки: 5 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
03 апреля
Чем полезен смех и как развить в себе чувство юмора? «Авторская колонка» с сыктывкарским психологом Артемом Краевским Читать
02 апреля
Тест для сыктывкарцев: чему вас научил год пандемии коронавируса? Читать
Посмотреть все
12 апреля Возвращение электричества в дома отключенных должников обойдется в 3 тысячи рублей

Новости России и мира

15 апреля
Куда россияне поедут вместо Турции: направления с заметным ростом поисков билетов
03 апреля
В правительстве одобрили ужесточение наказания за нарушение ПДД
13 марта
Эксперты рассказали, как сильно подорожает бензин в 2021 году
06 марта
Автоэксперт: новые правила техосмотра могут значительно повысить его стоимость
06 марта
В России предложили ввести новую выплату на детей
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru