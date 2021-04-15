Сыктывкарскую цветочницу обвинили в терроризме и лишили средств к существованию

Жительницу Сыктывкара Елену Родвикову обвиняют в экстремизме и терроризме за комментарии в социальной сети «ВКонтакте». Дело возбудили в феврале, а в конце марта банк заблокировал ее счета, ссылаясь на то, что ее фамилия появилась на сайте Росфинмониторинга в списке людей, причастных к экстремизму или терроризму. Елена осталась без средств к существованию: на этот счет поступали алименты на ее 6-летнего сына. Корреспондент Север.Реалии пообщалась с «экстремисткой и террористкой», которой на допросах в полиции и ФСБ объяснили, что безопасно критиковать власть можно только у себя на кухне.

Елене Родвиковой 46 лет. До марта 2020 года она занималась продажей цветов, но во время пандемии ИП пришлось закрыть. Сейчас она безработная, сына воспитывает одна. С прошлого года их семья официально признана малоимущей. Старшая дочь Елены живет в другом городе, недавно она получила второе высшее образование, но работу пока не нашла.

Уголовное дело против Елены Родвиковой возбудили из-за комментариев в соцсети «ВКонтакте»: с декабря 2018 по март 2020 года Елена опубликовала несколько комментариев, которые, по мнению ФСБ, призывают к терроризму и экстремизму. По версии следствия, Родвикова «испытывает стойкую неприязнь» к депутатам Госдумы, федеральным чиновникам и президенту.

Психолого-лингвистическое исследование установило, что посты Родвиковой «выражали побуждение к совершению действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда и ущерба». Сама же Елена своей вины не признает. Во время локдауна в 2020 году она прочитала роман «1984» Джорджа Оруэлла, и теперь ей кажется, что она живет внутри этого произведения.

Владислав Коснырев, новый адвокат Родвиковой, в 2008 году был защитником Саввы Терентьева, которого обвиняли в разжигании вражды и ненависти к полицейским. Это было первое в России уголовное дело за комментарий в интернете. Терентьева в июне 2008 года осудили на год условно. Через некоторое время он покинул Россию как политический беженец. А в августе 2018 года Европейский суд по правам человека постановил признать уголовное преследование нарушающим ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

– Мы собираемся обжаловать действия с блокировкой счета, на который поступают алименты. Назначены две психолого-лингвистические экспертизы комментариев. Я не питаю иллюзий. Проведение этих экспертиз поручено тому же человеку, который делал доследственное заключение, на основании которого было возбуждено уголовное дело, это Валентина Мальцева, она филолог. Тут есть интересный момент: психолого-лингвистическое исследование проводилось в апреле, но психолого-филологическое образование Мальцева получила только в июне того же года. Мы заявили отвод эксперту, ссылаясь на то обстоятельство, что у него недостаточно компетенций и уровня образования именно в области психологии. По нашему мнению, ей будет трудно сохранять объективность, учитывая то, что свои выводы о комментариях она уже представила ранее, – говорит Коснырев. – Учитывая то, как у нас работает уголовное судопроизводство, когда дело возбуждено и обвинение предъявлено, велика вероятность, что приговор всё-таки вынесут. Мы не оспариваем факт размещения спорных высказываний, которые были эмоциональным выражением мнения по поводу каких-то событий. Я видел комментарии, и, на мой взгляд, это мнения, выраженные в резкой манере, но не более того.

Полное интервью размещено на портале severreal.org.