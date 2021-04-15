Новые штрафы для дачников: что изменилось

В 2021 году вступили в силу нововведения, которые касаются загородного жилья, садовых некоммерческих товариществ (СНТ), приготовления пищи на огне и сжигания мусора, а также регистрации прав на дом. Подробно о них рассказано в материале РБК.

Шашлыки



Одно из новшеств, которое касается практически всех владельцев загородного жилья, — новые правила противопожарного режима. В них включены требования к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.



Согласно документу, приготовление шашлыков и других продуктов на огне теперь должно происходить в строгом соответствии с противопожарными правилам. Ближайшее к мангалу строение должно быть расположено на расстоянии не менее 5 м. Также в радиусе 2 м от огня не должны находиться горючие вещества.

Сжигание мусора

Многие на дачах сжигают мусор, опавшую листву, сорняки. Согласно обновленным правилам противопожарной безопасности, территория вокруг места для сжигания мусора должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м.



Для разведения костра на участке с целью сжигания мусора необходимо выкопать яму глубиной не менее 30 см и диаметром не менее 100 см либо разжигать огонь в металлической емкости с крышкой. От ближайшей постройки в этом случае нужно удалиться минимум на 50 м, от хвойного леса (или даже отдельных хвойных деревьев) — на 100 м, от лиственного леса (отдельных групп лиственных деревьев) — на 30 м.

Сжигать мусор на участке запрещено:

если участок расположен на торфяных почвах;

при установлении особого противопожарного режима;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при превышении установленных значений скорости ветра.

Человек, сжигающий мусор, должен иметь при себе «средства пожаротушения для локализации и ликвидации горения», а также телефон для вызова пожарных, пояснил адвокат Владимир Постанюк.



Другие нормы противопожарной безопасности

- Обновленные правила запрещают эксплуатацию неисправных газовых приборов или другого пожароопасного оборудования, не прошедшего очередное техобслуживание в установленные сроки. Кроме того, согласно документу, запрещено устраивать свалки отходов, в том числе горючих, на территориях общего пользования, которые прилегают к объектам, относящимся к имуществу общего пользования СНТ, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельхозназначения, — пояснил адвокат Владимир Постанюк.

Также дачники и проживающие в сельской местности граждане теперь должны своевременно убирать мусор и выкашивать траву на участке, не создавая пожароопасной ситуации, отметил Постанюк.



Наказание за нарушение противопожарной безопасности

Пожарные инспекторы имеют право проверить любой дачный участок на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности. За нарушение требований может быть наложен штраф:

для граждан — в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 6 тыс. до 15 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Уголовная ответственность за нарушение гражданином правил сжигания мусора возможна, например, в случае, если:

причинен по неосторожности тяжкий вред здоровью человека;

деяние повлекло по неосторожности смерть человека либо двух или более лиц;

в результате неосторожного обращения с огнем уничтожены или повреждены лесные и иные насаждения.



Лицензия на скважины

Внесенные в законодательство поправки предусматривают также обязательное лицензирование скважин, которые расположены на территории СНТ и ОНТ. Разрешительная документация нужна только для скважин общего пользования, а не для отдельных граждан, уточнила адвокат Ольга Сулим (председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры»). По ее словам, купить лицензию на скважины можно за 7,5 тыс, руб., за отсутствие такого документа предусмотрены штрафы:

от 3 тыс. до 5 тыс. руб. — для физических лиц;

от 30 тыс. до 50 тыс. руб.– для должностных лиц;

от 800 тыс. до 1 млн руб. — для юридических лиц.

Дачная амнистия

Дачную амнистию продлили до 1 марта 2026 года. «Законодатель дал дачникам и садоводам еще пять лет на регистрацию прав на жилой или садовый дом, построенный на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Для этого заявителю понадобится только технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок», — объяснил юрист Антон Пономарев.



Гражданин также может направить в местную администрацию уведомление о планах строительства или реконструкции жилого дома, если те начаты до 4 августа 2018 года, уточнил Пономарев. Он отметил, что разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию получать не нужно.



Новые правила в СНТ

В 2021 году несколько нововведений коснулись садовых некоммерческих товариществ. «Изменились положения о проведении общего собрания. Теперь не требуется предварительного уведомления членов товарищества о проведении собрания. Это положение действует при условии, если в уставе указана информации о дне, времени и месте проведения собрания», — рассказала юрист, эксперт в области корпоративного, земельного и семейного права Екатерина Канаева. По ее словам, в случае изменений или дополнений повестки необходимо уведомить всех участников.



Кроме того, с этого года обязательно утверждение паспорта садового товарищества, находящегося в зоне риска лесного пожара, уточнила Ольга Сулим. По ее словам, данный паспорт утверждается ежегодно. «СНТ теперь обязано обеспечить надлежащее содержание дорог и подъездов к водоемам и пожарным гидрантам, а также автоматическое открывание ворот и шлагбаумов для проезда пожарной техники. Кроме того, товарищества избавлены от необходимости нести расходы за почтовое сообщение при уведомлении своих членов, что позволит экономить общие расходы и направить их на другие полезные цели», — пояснил Пономарев.



С 2021 года председатель СНТ получил право обращаться в государственные и муниципальные органы с заявлением о нарушении собственников участков земельного законодательства:

неиспользование участка;

использование по нецелевому назначению.

За нецелевое использование садоводческих и огороднических земель грозит штраф:



для граждан — в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка;

для должностных лиц — от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка;

для юридических лиц — от 1,5% до 2% кадастровой стоимости земельного участка.

Крайней мерой, которая может применяться за нецелевое использование, является принудительное изъятие участка, резюмировала юрист.



Налоговый вычет

Еще одно нововведение касается налогового вычета. «Минфин опубликовал новые разъяснения, согласно которым владелец садового участка может сделать налоговый вычет, если дом на этой земле был оформлен в его собственность в 2019 году или позже», — отметила Канаева.



Воспользоваться данным правом можно один раз в жизни в размере 13% от суммы денежных средств, потраченных на приобретение имущества, но не более 260 тыс. руб., уточнил Пономарев.

Кадастровые работы

Другой новый закон, вступивший в силу в этом году, позволит жителям садовых товариществ и коттеджных поселков выступать заказчиками при проведении комплексных кадастровых работ. До принятия документа такие работы могли выполняться только за счет средств местного бюджета или при софинансировании из региональной и федеральной казны. Однако если у органов власти не было финансовой возможности, то работы не проводились.



Новый закон дает российским дачникам возможность уточнить границы всех участков в СНТ или коттеджном поселке, поставить на учет ранее не отмежеванные земли и исправить реестровые ошибки. Кроме того, документ позволит скорректировать площадь участков в пределах 10% от указанной в документах. «Разница между комплексными кадастровыми работами и просто кадастровыми заключается в том, что их выполняют для всех объектов недвижимости, которые находятся на одной территории. Таким образом, риск возникновения ошибок снижается», — объяснила Ольга Сулим.