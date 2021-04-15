В редакцию портала PG11.ru обратилась сыктывкарка Зинаида Размыслова, которая утверждает, что ее обматерил пьяный кондуктор.

Зинаида Размыслова рассказала, что 15 апреля ехала на автобусном маршруте №4, который обслуживает товарищество частных перевозчиков. В транспорте сидели двое детей, которые отдали кондуктору 1000 рублей, чтобы заплатить за проезд. Однако кондуктор отдала им только 700 рублей.

- Кондуктор сказала, что сейчас отдаст им еще 150 рублей. Я подсказала детям, что на самом деле им должны были отдать 250 рублей. После этого кондуктор начал вести себя очень агрессивно в мою сторону, - рассказала сыктывкарка.

Дети сообщили сыктывкарке, что кондуктор был в нетрезвом состоянии. Также они увидели у нее банку пива.

Зинаида утверждает, что кондуктор все-таки вернул детям необходимую сумму. Однако после того, как дети ушли из автобуса, в ее адрес посыпались самые отборные ругательства.

- Это просто ужасно, что она вообще себе на работе позволяет? Я пыталась дозвонится до ее руководства по телефону, указанному в автобусе, но там никто не берет трубку, - заключила женщина.

А вы сталкивались с хамством кондукторов в автобусе? Расскажите в комментариях!

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