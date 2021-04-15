Куда россияне поедут вместо Турции: направления с заметным ростом поисков билетов

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне стали чаще искать авиабилеты на фоне новостей о приостановке авиасообщения с Турцией. Изучались данные о запросах путешественников, которые хотят совершить поездку в мае. Были проанализированы данные о поисках за два вторника: 6 апреля и 13 апреля.

По сравнению с прошлой неделей число поисков билетов в Грецию выросло на 93%, в Египет — на 84%, на Кипр — на 82%, в Черногорию — на 100%. Также аналитики Туту.ру фиксируют заметный рост поисков авиабилетов в Израиль (на 212%). Такая динамика объясняется новостями о том, что Израиль с 23 мая готов начать принимать туристов, у которых есть антитела после болезни, или прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Кроме того, аналитики Туту.ру фиксируют рост интереса к билетам на российские курорты, который может быть связан не только с новостями о приостановке сообщения с Турцией, но и просто с приближением летнего сезона. Билеты в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31% чаще, в Сочи — на 30%, в Симферополь — на 27%.

По данным аналитиков Туту.ру, Турция возглавляла список стран, куда планировали отправиться самостоятельные путешественники с 15 апреля по 1 июня (сроки приостановки сообщения). Туда оформлялся примерно каждый пятый билет, а в период с 1 по 10 мая — каждый четвертый. Среди тех, кто купил билеты в Турцию на апрель — декабрь 2021 года, большинство планировали поездку в апреле (60%) и мае (24%).

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