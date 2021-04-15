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Стоит ли переплачивать за бренд: названы лучшие спортивные костюмы для женщин

Стоит ли переплачивать за бренд: названы лучшие спортивные костюмы для женщин

15 апреля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Стоит ли переплачивать за бренд: названы лучшие спортивные костюмы для женщин pixabay.com
Эксперты рассказали, связаны ли цена и качество

Роскачество исследовало 16 торговых марок женской одежды, предназначенной для занятий спортом и активного отдыха, и выяснило обрабатывается ли спортивная одежда опасными для здоровья веществами, ядовитыми красителями, будет ли «дышать» тело в костюме (большинство товаров состоит на 50% из хлопка) и не сядет ли одежда после нескольких стирок. Стоимость спортивных костюмов составила от 2 до 15 тысяч рублей.

Взаимосвязь цены и качества

Согласно рейтингу Роскачества, в пятерку лучших вошли спортивные костюмы марки Fila, New balance, Putin team, Reebok и Under armour. Их стоимость составила более 6 тысяч рублей.

Товары стоимостью менее 6 тысяч оказались внизу рейтинга — это спортивная одежда Asics, Diadora, Freddy, Profit и Vans. Основные замечания были связаны с усадкой ткани, нестойкостью красителей, некрепкими швами. В единичном случае — с дефектами пошива.

В целом, костюмы, стоимостью до 6 тыс. рублей получили больше замечаний, чем более дорогие — то есть, утверждение «чем дороже, тем лучше» имеет место быть. Однако по результатам исследования были и исключения из этого правила. Так, женский спортивный костюм Demix стоимостью менее 4 тыс. рублей оказался качественней тех, которые стоили 10-14,5 тысяч.

Среди костюмов дороже 10 тысяч рублей минимум замечаний было к российскому производителю — Putin team, его оценка составила — 4,9 балла из 5 возможных. У одежды Adidas и Jordan (4,78 и 4,66 балла соответственно) после мокрых обработок зафиксированы изменения размеров, то есть эти спортивные костюмы могут «сесть» или растянуться после стирки. При этом, одежда Adidas оказалась самой устойчивой к истиранию среди всех: она выдержала 2 228 циклов трения абразивным материалом до появления на ней дырки.

- Российская outdoor-индустрия (я говорю о производстве спортивной формы как для любительского, так и для профессионального спорта) продолжает развиваться. Многие наши производители при изготовлении продукции используют самые актуальные технологии. В частности, изделия Putin team производятся на цифровой швейной фабрике, где весь процесс автоматизирован и требует лишь точечного контроля специалистов. Такая система гарантирует высокое качество продукции, отвечающее европейским стандартам, — подчеркнул Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Хлопок или синтетика: какая ткань лучше «дышит»

Многие считают, что воздухопроницаемость (способность ткани пропускать воздух) зависит только от состава ткани — мол, чем больше натуральных волокон, тем лучше. На самом деле свойства ткани пропускать воздух зависят от ее структуры: чем она плотнее, тем меньше воздуха будет поступать к телу.

Исследование подтвердило, что спортивные костюмы, в составе которых больше синтетики, чем хлопка, «дышат» и пропускают воздух к телу примерно одинаково. Отметим, что все товары соответствуют техническому регламенту по воздухонепроницаемости, но до повышенных требований Роскачества не дотянулись спортивные костюмы Freddy и Diadora.

Чем ниже воздухопроницаемость, тем хуже в такой одежде тело «дышит», а соответственно, быстрее потеет. Человеку становится жарко, и он быстрее утомляется. Нарушение теплообмена может привести к частым простудным заболеваниям.

Зависимость качества от бренда

Роскачество сравнило результаты испытаний ранее исследованной одежды (женские и детские футболки, мужские пуховики) брендов Adidas, Demix, Nike, New balance, Puma и других с результатами испытаний женских спортивных костюмов. Отметим, что стабильно высоким качеством может похвастаться пока только Adidas. У остальных марок качество «прыгает», а нестабильность может быть связана с разными изготовителями и недостаточным контролем со стороны производителя. Спортивная одежда Freddy, Jordan, Putin team и Vans исследована Роскачеством впервые.

Итоги исследования

Общие результаты испытаний показали, что исследованные женские спортивные костюмы не токсичны, красители, которые использованы производителями, безопасны, формальдегида в одежде не выявлено. Кроме того, ткани костюмов оказались прочными к истиранию и устойчивыми к образованию катышков.

Шесть спортивных костюмов из 16 показали прекрасные результаты: они соответствуют не только нормативам законодательства, но и опережающим требованиям Роскачества — это товары New balance, Reebok, Under armour, Fila, Putin team и Demix. Из них один товар российского происхождения — это Putin Team, который может претендовать на присвоение российского Знака качества.

- Спортивные костюмы российского бренда оказались не просто качественными, но одними из лучших в своей категории наряду с продукцией мировых лидеров по производству спортивной одежды. Отмечу, что развитие и приобретение конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках невозможно без инвестиций в новые производства, модернизации уже работающих предприятий, поэтому Минпромторг России активно поддерживает техническое перевооружение отечественной легкой промышленности», — заключил Виктор Евтухов.

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