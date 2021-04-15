В России предложили ввести оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных

Сейчас мужчины в России могут взять до пяти дней по случаю рождения ребенка, но за свой счет.

Депутат Госдумы Иван Сухарев отметил, что в первые дни после родов матери и ребенку требуется особая поддержка и помощь со стороны отца. Он предлагает предоставлять мужчинам дополнительный оплачиваемый отпуск по такому случаю. Пяти дней, по его мнению, достаточно, сообщает RT.

Идею Сухарев изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова. Автор обращения считает тему актуальной, поскольку семьи несут значительные финансовые затраты при подготовке к рождению и после появления ребенка на свет.

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