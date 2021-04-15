В России изменились правила въезда из-за границы

С 15 апреля вступает в силу новое постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Оно меняет правила въезда в страну, что касается и ее граждан. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно внесенным изменениям граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

С 15.04.2021 всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта необходимо:

обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). Ранее указанная норма касалась только прибывающих воздушным транспортом.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram